Ele investiu R$ 2 mil em liquidificador e hoje fatura milhões com hummus

Um homem de 38 anos começou seu negócio de hummus (uma pasta árabe de grão-de-bico) investindo US$ 450 (R$ 2.512 na cotação atual) em um liquidificador e alguns utensílios e já acumulou um faturamento de US$ 50 milhões (R$ 280 milhões) somente em 2025.

O que aconteceu

Chris Kirby passou anos trabalhando em cozinhas de todas as regiões dos Estados Unidos e estava mais do que exausto do estilo de vida de restaurantes. "Eu acordava de manhã pensando, 'Nossa, a vida tem que ser mais do que isso'", contou em entrevista à CNBC Make It.

Kirby decidiu que sua vida precisava de uma reinvenção. Ele deixou o emprego, fez as malas e voou de Austin para Maryland para voltar a morar com os pais. Em seguida, se matriculou na Cornell School of Hotel Administration, em Ithaca, em Nova York, uma universidade reconhecida como uma das mais prestigiadas escolas de administração hoteleira do mundo.

Eu ia me humilhar, voltar para casa, fazer o que fosse necessário para entrar em uma escola onde eu pudesse concluir meu bacharelado. Passei do estilo de vida 'Trabalhe duro, divirta-se mais' para acordar às 5 da manhã para estudar e construir minha visão Chris Kirby

Kirby usou a faculdade como uma plataforma para refinar suas habilidades de negócios e lançar sua empresa de hummus. A rede de contatos, o acesso a professores especializados e o ambiente empreendedor da escola foram cruciais para transformar sua visão em realidade.

Como surgiu a ideia?

Em uma visita à universidade, Kirby explorou o mercado de agricultores local e as lojas de mantimentos para identificar uma "lacuna culinária" onde pudesse deixar sua marca. "Quando cheguei ao campus, já sabia que o hummus seria o produto e o mercado de agricultores seria o lugar onde eu o lançaria", disse ele.

Kirby comprou um liquidificador por US$ 450 e gastou algumas centenas a mais em panelas de necessárias para cozinhar os grãos-de-bico. No total, ele estima que seus custos iniciais foram entre US$ 3.000 e US$ 4.000 antes de conseguir produzir seu primeiro lote de hummus, um prato tradicional do Oriente Médio feito com grão-de-bico, tahine (pasta de gergelim), azeite, limão e alho.

A partir daí, ele começou o difícil processo de conciliar os estudos com o trabalho na Ithaca Hummus. Kirby fez o possível para agendar todas as suas aulas no início da manhã, o que lhe permitia sair da escola no horário do almoço e passar o resto do dia produzindo.

Nos fins de semana, ele carregava seus produtos para o mercado de agricultores e trabalhava para colocar seu hummus na frente do maior número possível de clientes. "Eu sentava na aula e digitava faturas só esperando o momento em que a aula terminasse para sair correndo e fazer entregas o mais rápido possível. Eu era obcecado por vendas. Era tudo o que eu pensava", diz.

Apesar de estar trabalhando "muito mais duro" do que no mundo dos restaurantes, havia uma diferença fundamental que o mantinha motivado: ele estava trabalhando dentro de sua própria visão, e não da de outra pessoa. "Eu me inspirava pensando em como poderia escalar isso".

Mais de R$ 800 milhões em vendas

Quando se formou na faculdade, Kirby contratou um funcionário para aumentar suas capacidades de produção e começou a expandir lentamente para lojas de mantimentos e restaurantes no norte do estado de Nova York. Vender um produto com uma vida útil tão curta limitava a rapidez com que a Ithaca Hummus podia expandir, algo que Kirby diz que, na verdade, ajudou o negócio a se tornar mais forte a longo prazo.

Em vez de aumentar a presença geográfica da Ithaca o máximo possível, Kirby e sua equipe focaram em maximizar as vendas em seu território existente. "Isso me fez ir devagar e realmente aprofundar em vez de expandir amplamente, o que resultou em maiores velocidades e melhores vendas. Eu consegui ter conversas aprofundadas e ganhar muito mais conhecimento trabalhando com cinco lojas do que jamais teria tentando lidar com 80 delas logo de cara", disse.

Kirby resistiu às abordagens de investidores e capitalistas de risco que queriam uma parte da Ithaca Hummus. "Os investidores querem ganhar dinheiro. Tudo bem. Eu também quero ganhar dinheiro. Mas eu posso fazer isso. Eu tenho um negócio que fará isso enquanto eu me mantiver focado na economia unitária que impulsiona a lucratividade".

A Ithaca Hummus está no caminho de faturar mais de US$ 50 milhões em receita este ano, segundo documentos avaliados pela CNBC Make It. O hummus está disponível em dez sabores, com cada embalagem sendo vendida por cerca de US$ 7 (R$ 39). O seu produto é vendido em mais de 8.000 varejistas nos EUA e ele acumulou mais de US$ 150 milhões (R$ 837,5 milhões) em vendas vitalícias nesta década.

Kirby não esconde as ambições que tem para sua empresa de hummus. "Nosso objetivo é nos tornarmos a marca número um em nossa categoria. Se continuarmos tomando as decisões certas um dia de cada vez e fazendo o que é certo em nome de nossos consumidores, não vejo razão para que não possamos chegar lá com o tempo suficiente", complementou.