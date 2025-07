Economistas apontam desequilíbrios no plano de cortes de despesas anunciado pelo governo francês

O plano anunciado na terça-feira pelo primeiro-ministro francês, François Bayrou, para economizar € 43,8 bilhões no orçamento do Estado em 2026 - equivalente a cerca de R$ 283 bilhões - divide economistas, que fizeram críticas nesta quarta-feira (16).

Ao apresentar as medidas para reduzir o déficit público para 4,6% do PIB em 2026, o chefe de governo disse que "todos" deveriam contribuir.

Essa visão é criticada pelo economista Joceran Gouy-Waz, da Fundação Jean Jaurès. Em entrevista à RFI, o especialista disse que "o erro" do primeiro-ministro foi insistir em "repartir o peso do que será cobrado igualmente entre todas as categorias, sem levar em consideração a capacidade de cada cidadão contribuir de acordo com a sua renda". O economista recordou dados do recente relatório publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas francês (Insee). O estudo revelou que a pobreza e a desigualdade social na França atingiram, em 2023, o maior nível em 30 anos.

Outra medida do plano que cristaliza as críticas é a eliminação de dois feriados, que poderiam ser a Segunda-feira de Páscoa e o 8 de Maio, dia em que se comemora a vitória dos aliados contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O objetivo, segundo o premiê, seria impulsionar a atividade econômica, considerada insuficiente na França.

Na avaliação do economista Olivier Redoulès, do Instituto de Economia Rexecode, os trabalhadores da maioria dos países do norte da Europa, como Alemanha e Dinamarca, já trabalham um número maior de horas por habitante economicamente ativo do que na França. Entretanto, Redoulès acredita que, de acordo com o plano apresentado pelo chefe de governo francês, os sindicatos irão reivindicar um aumento de salário proporcional ao incremento da carga de trabalho.

"Nos países do norte da Europa, o diálogo social funciona bem. O que faltou no discurso do primeiro-ministro francês foi pedir um engajamento dos sindicatos laborais e patronais para ver como os dois dias adicionais trabalhados no ano poderiam se traduzir num ganho para a economia", afirmou o Olivier Redoulès.

O plano também prevê uma redução no reembolso de medicamentos à população e um "imposto de solidariedade" para os mais ricos, de modo que o esforço da nação seja "equitativo".

"Faltou a palavra patrimônio"

"Em relação à saúde e ao congelamento das pensões e alíquotas do IR, todos entenderam muito bem o que o primeiro-ministro propôs. Já a contribuição dos mais ricos não foi detalhada. O que faltou nos anúncios foi a palavra 'patrimônio'", apontou Joceran Gouy-Waz. "Em 1995, o patrimônio acumulado nas mãos dos franceses correspondia a 4,6 vezes o valor do PIB; hoje, ele equivale a cerca de nove vezes o PIB", destaca.

O economista observa que o trabalhador é taxado de uma forma desproporcional pelo Estado, enquanto as rendas geradas por patrimônio, herança e aposentadorias permanecem ignoradas como possíveis fontes de receita para aumentar a arrecadação.

Todos os partidos de oposição rejeitam as propostas e ameaçam o governo com uma nova moção de censura.

Imprensa critica propostas

Segundo o jornal Libération, a "dieta drástica" proposta por Bayrou descontenta a todos. Mas o premiê assume o choque orçamentário, sabendo que não corre risco imediato de queda. A Assembleia dos Deputados francesa está em recesso e só começará a analisar o projeto de orçamento de 2026 após as férias de verão no Hemisfério Norte, ou seja, depois de setembro. Até lá, Bayrou terá chances de negociar com os partidos de oposição.

Para o Le Monde, o governo faz uma aposta incerta ao tentar não descontentar, pelo menos, seus aliados macronistas, como se fosse um malabarista em uma corda bamba. O primeiro-ministro fez um balanço alarmista das contas públicas, lembrando que a dívida francesa aumenta € 5 mil por segundo. O país está na "beira do precipício", enfatizou o chefe de governo, e os cortes são necessários para acabar com a "maldição da dívida".

O jornal Le Parisien detalha "o custo" deste projeto de orçamento. Uma das categorias mais afetadas é dos aposentados. As pensões serão congeladas em 2026, sem reajuste da inflação. A dedução de 10% no imposto de renda, atualmente oferecida para todos aposentados, será aplicada apenas para a faixa de quem ganha até € 2 mil. O plano também inclui o congelamento das alíquotas do imposto de renda de pessoas físicas no ano que vem, o que automaticamente aumenta o valor do importo pago pelos contribuintes.

Mobilização de trabalhadores

Uma das principais centrais sindicais do país já convoca uma mobilização dos trabalhadores para setembro. A secretária-geral da CGT, Sophie Binet, considera o pacote orçamentário "injusto, pois mais uma vez são os trabalhadores que vão pagar a conta, sem a contribuição dos mais ricos".

Em seu editorial, o Le Figaro elogia "a coragem" do primeiro-ministro ao propor um "tratamento de choque" impopular, mas necessário para evitar a "falência financeira" da França. Ao mesmo tempo, o veículo considera o plano "insuficiente" por propor apenas o congelamento das despesas do Estado e nenhuma reforma estrutural que gere economias permanentes.

O diário econômico Les Echos avalia que o governo tenta "o tudo ou nada" com o projeto de orçamento, mas infelizmente "exige mais esforços da população francesa do que da máquina do Estado".

A volta às aulas na França, em setembro, promete ser movimentada.