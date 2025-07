É inacreditável Trump estar preocupado com Pix e 25 de março, diz Rui Costa

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que é "inacreditável" que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja preocupado com o Pix e com o comércio popular na rua 25 de Março, no centro de São Paulo, mencionando alguns dos fatores elencados pelo governo dos EUA para justificar a abertura de uma investigação sobre a relação comercial com o Brasil.

Em discurso durante evento em Brasília, Costa disse ainda que a resposta que o Brasil tem que dar ao anúncio de Trump de que imporá tarifa comercial de 50% ao país deve ser dada com serenidade e diálogo, mas também com firmeza e altivez.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)