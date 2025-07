Dólar à vista fecha quase estável a R$5,5611 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar encerrou a quarta-feira praticamente estável ante o real, em meio às incertezas em torno da tarifação de 50% dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos, da disputa entre governo e Congresso pelo IOF e das ameaças de mudança no comando do Federal Reserve.

A cautela entre os investidores fez o dólar à vista fechar com leve alta de 0,03%, aos R$5,5611. No ano a divisa acumula baixa de 10%.

Às 17h02 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,14%, aos R$5,5815.

Pela manhã o dólar chegou a se reaproximar dos R$5,60 em meio ao desconforto dos agentes em relação à guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na véspera, o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse que iniciou uma investigação sobre práticas comerciais "injustas" do Brasil, uma semana depois de o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras a partir de 1º de agosto.

Internamente, a falta de solução para a disputa em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) era outro fator de influência no câmbio. Na terça-feira, a audiência de conciliação promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) entre governo e Congresso terminou sem acordo.

O avanço do dólar no exterior pela manhã, após a divulgação de dados de preços ao produtor nos EUA em junho, era outro fator de sustentação das cotações no Brasil.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de R$5,5958 (+0,65%) às 10h49.

O ambiente começou a mudar no fim da manhã, após a CBS e a Bloomberg informarem que Trump havia indicado a um grupo de republicanos da Câmara que demitiria o chair do Federal Reserve, Jerome Powell. A ameaça fez os rendimentos de curto prazo dos títulos norte-americanos despencarem e o dólar se enfraquecer ante as demais divisas.

No Brasil, o dólar à vista marcou a cotação mínima de R$5,5414 (-0,33%) às 14h30 -- já após Trump, com uma mensagem dúbia, ter afirmado que não planeja demitir Powell.

Até o fim da sessão a divisa retornou para a estabilidade no Brasil, conforme um profissional ouvido pela Reuters, em função das incertezas no cenário.

Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,28%, a 98,305.

Pela manhã, o BC vendeu toda a oferta de 35.000 contratos de swap cambial tradicional em operação de rolagem.