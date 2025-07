Sem citar Tarcísio, Alcolumbre diz que diálogo com EUA cabe ao governo Lula

Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniram nesta manhã com representantes do governo Lula (PT) para discutir o tarifaço dos Estados Unidos e declararam em conjunto que apoiarão a liderança do Executivo para a resolução da questão.

O que aconteceu

Alcolumbre disse que a negociação deve ser liderada pelo chefe de Estado. "Tenho convicção que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Quero fazer um registro da satisfação de ter o vice-presidente liderando esse processo", declarou ele, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que está à frente da interlocução com empresários e com o governo norte-americano.

A fala do presidente do Congresso acontece em meio à tentativa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de assumir o protagonismo dessa negociação. Ontem, Tarcísio se reuniu com empresários e representantes da embaixada dos Estados Unidos na capital paulista —a assessoria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio disse que não foi contatada pela gestão Tarcísio antes do encontro.

Antes, o governo federal já havia anunciado um grupo de trabalho com o setor privado para discutir as tarifas. A primeira reunião também aconteceu ontem, em Brasília, e o diálogo continua em duas reuniões hoje.

As duas reuniões, inclusive, tiveram participantes das mesmas associações. O UOL apurou com um dos presentes que o encontro paulista teve um foco mais político e institucional, e não teve nenhuma definição objetiva.

Tarifas dos EUA são 'agressão'

Alcolumbre também classificou o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, como uma "agressão" ao país. "Recebemos informações sensíveis, que trazem o panorama internacional dessa agressão ao Brasil e aos brasileiros", falou. "Isso não é correto. Temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade."

Motta também condenou a atitude do governo norte-americano, e disse que não pode haver interferência sobre a soberania brasileira. "Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser aqui levado a situações que decisões externas venham a interferir na nossa soberania", declarou.

Nenhum dos dois fez menção à anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro. A pauta tem sido defendida pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como condição para reverter as tarifas.

Além de Alckmin, a reunião na residência oficial do Senado também teve outras autoridades. Entre elas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Jaques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Rogério Carvalho (PT-SE), Weverton Rocha (PDT-MA), Fernando Farias (MDB-AL) e Nelsinho Trad (PSD-MS).