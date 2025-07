Cozinhar na ordem errada pode prejudicar sabor e nutrientes do prato

Não importa se você é veterano ou novato na cozinha: na hora de preparar uma receita, algumas dúvidas sempre dão as caras: "Por que refogar primeiro alho e cebola?"; "A carne entra antes ou depois dos vegetais?"; "É melhor colocar tudo junto ou cozinhar separado?".

Você não está sozinho nessa, e a verdade é que a ordem de preparo não é um mero detalhe. Ela influencia diretamente o sabor, a textura, a aparência e até o valor nutricional do prato.

Ignorar essa lógica pode resultar em alimentos malcozidos, desmanchados, insossos, visualmente pouco atraentes ou até arriscados de se consumir —seja por contaminação ou dificuldade de mastigar. O motivo para tudo isso é que cada ingrediente reage de forma diferente ao calor e ao tempo de cocção, e é justamente essa resposta que deve guiar a sequência de preparo.

Além disso, o tipo de panela influencia diretamente na ordem dos ingredientes.

Panelas de ferro ou barro retêm e distribuem o calor de forma uniforme, ideais para pratos de cocção lenta e para selar carnes.

As de inox aquecem rápido, exigindo atenção com ingredientes delicados para evitar queimaduras.

Já as antiaderentes, que operam melhor em temperaturas mais baixas, nem sempre conseguem dourar bem os alimentos, o que pode exigir ajustes na sequência de preparo.

Panelas de pressão, por sua vez, aceleram o cozimento e exigem planejamento preciso da ordem dos ingredientes.

Em relação à segurança alimentar, panelas de vidro temperado são as mais seguras, pois não liberam substâncias tóxicas.

Já panelas com revestimentos danificados devem ser descartadas, independentemente do material, para evitar a contaminação dos alimentos.

Deslizes que estragam qualquer receita

Para não cair em armadilhas comuns, esses são alguns dos erros de sequência que você deve evitar na cozinha:

Imagem: Tadeu Brunelli/UOL

1. Deixar os temperos para depois

Alho, cebola e especiarias se forem adicionados posteriormente, quando a panela já está cheia de caldo ou ingredientes frios, perdem potência e deixam o prato sem graça.

Além disso, cuidado com o fogo alto: não adianta querer que esses ingredientes depois cozinhem rápido, pois podem queimar e amargar a preparação.

2. Misturar ingredientes com tempos muito distintos

Carnes mais duras, como músculo, acém e costela, e legumes firmes, como batata, cenoura, mandioca e nabo, exigem mais tempo no fogo para amaciar.

Já folhas, abobrinhas, tomates, vagens e outros vegetais delicados cozinham em poucos minutos. Misturar tudo de uma vez pode levar a um desastre culinário: enquanto uns ingredientes já estão desmanchando e perdendo muitos nutrientes, outros ainda estão praticamente crus.

3. Colocar carne fria na panela quente

Pode até parecer que jogar a carne direto da geladeira na panela agiliza o preparo, mas, na prática, atrapalha e muito. Quando fria, a carne faz a temperatura do fundo da panela despencar, impedindo que ela sele e doure como deveria. O resultado? Um pedaço pálido, sem sabor, com textura esponjosa e, pior, possivelmente malcozido por dentro —o que pode até oferecer riscos à saúde.

O truque dos chefs é simples: retire a carne da geladeira um tempinho antes e deixe que ela atinja a temperatura ambiente (por um período curto, apenas antes do preparo para evitar proliferação de bactérias). Assim, o calor da panela vai direto ao ponto.

4. Adicionar líquidos muito cedo

Pode parecer bobagem, mas impede a formação do chamado "fundo" —aquela camada saborosa que se forma no fundo da panela e serve como base para molhos intensos e caldos encorpados.

Além disso, colocar água na hora errada dilui sabores e pode comprometer o valor nutricional do prato. Vitaminas hidrossolúveis, como as do complexo B e a vitamina C, são sensíveis ao calor prolongado e se perdem facilmente em fervuras longas.

E tem mais: se estiverem frios, os líquidos baixam drasticamente a temperatura da panela, atrapalhando reações importantes como o dourado da carne, a caramelização da cebola e até a ativação de compostos antioxidantes presentes em temperos como cúrcuma e pimenta-do-reino.

5. Deixar ovos e frutos do mar sob calor intenso

Ovos, quando cozidos demais, seja em omeletes, mexidos ou molhos, perdem a umidade e ficam secos, sem graça. Já frutos do mar, como camarões, lulas e mexilhões, são ainda mais sensíveis: cozinham em poucos minutos e, se passarem do ponto, endurecem, ficam borrachudos e perdem boa parte do sabor delicado.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Existe uma "regra" ideal para cozinhar?

A resposta é sim —e ela é mais simples do que parece.

Cozinhar bem começa por colocar na panela primeiro quem precisa de mais tempo no fogo e deixar por último o que é mais delicado.

Antes disso, porém, quase toda receita parte da mesma base aromática: cebola, alho e especiarias refogados em gordura quente (óleos, manteiga). São eles que constroem o aroma e a intensificação do sabor do menu. A cebola, quando bem caramelizada, ganha um toque adocicado. O alho, por sua vez, libera aroma rapidamente, mas queima com facilidade —por isso, deve ser adicionado com atenção.

Na sequência, vêm os ingredientes mais resistentes: primeiro, carnes e raízes, depois, legumes firmes e grãos já hidratados. Eles precisam de tempo para amaciar, reter nuances gustativas e cozinhar por completo.

Já os mais frágeis (folhas, ovos, frutos do mar e ervas frescas) devem ser reservados para os momentos finais, quando o calor pode ser mais moderado. Assim, evita-se que fiquem crus, desmanchados, ressecados ou coagulem de forma abrupta.

Ovos e frutos do mar, em especial, pedem atenção redobrada: devem ser incorporados quando o restante dos ingredientes já estiver praticamente pronto. Fique de olho em sinais como mudança de cor e firmeza —eles indicam o ponto certo, garantindo textura agradável e melhor conservação dos nutrientes.

Mas vale ressaltar que nem tudo é regra fixa, há ingredientes que permitem certa liberdade criativa. O alho, por exemplo, pode entrar no começo, para agregar intensidade, ou no fim, para dar um toque mais suave. O tomate é igualmente versátil: funciona bem como base de molhos, pode entrar no meio do cozimento ou até aparecer cru no final, adicionando acidez e frescor ao prato.

Para seguir toda essa lógica sem atropelos, vale adotar o conceito de mise en place —expressão francesa que significa "colocar no lugar". Traduzindo: deixar tudo picado, medido e separado antes de acender o fogo. Assim, você evita improvisos, erros na ordem dos ingredientes e correria durante o preparo, garantindo um prato mais equilibrado em todos os sentidos.

Fontes: Cristina Lopes, nutricionista pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); Érica Ferrari, supervisora de nutrição no Hospital Alvorada Moema (SP), da Rede Américas; e Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Pitágoras, de Bacabal, no Maranhão.