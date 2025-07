Echo Studio: 'Alexa' com som potente está com 20% de desconto; veja review

O Echo Studio é o alto-falante mais potente da Amazon, capaz de "preencher" grandes ambientes com som de qualidade. E, claro, é equipado com a assistente virtual Alexa, para comandos de voz e funções de casa inteligente. Essa sofisticação acompanha um preço mais elevado, por isso é interessante aproveitar as raras ocasiões em que o modelo está em oferta — o Prime Day é uma delas.

Hoje ele sai de R$ 1.799 por R$ 1.440, totalizando 20% de desconto. O investimento compensa para quem deseja uma caixa de som inteligente para cômodos grandes, festas e até para servir como uma soundbar na televisão. Veja mais em nosso review abaixo.

O que o Echo Studio tem de bom?

À primeira vista, ele é... grande. Mas nesse caso tamanho é, sim, documento. Seus 20 cm de altura, em formato cilíndrico, servem para abrigar cinco alto-falantes: três para frequências médias, um tweeter e um woofer. Isso garante um som cristalino, com graves marcantes e vocais definidos.

Depois de uma recente atualização de sistema, o Echo Studio ficou ainda melhor. Seu "áudio espacial" aprimorado, com tecnologia Dolby Atmos, preenche todo o espaço e garante uma qualidade sonora impecável. Dá para ouvir todos os detalhes de uma música.

Ele se adapta ao ambiente onde está, mapeando o tamanho do cômodo e se há paredes ou móveis nas proximidades, para calibrar cada alto-falante. Assim, segundo a empresa, permite "uma experiência de áudio multidimensional, com percepção de espaço, clareza e profundidade".

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mesmo quando fiquei sentada bem na frente dele, a música parecia vir da minha esquerda e da direita, e estranhamente alguns vocais soavam como se estivessem saindo de mais perto do que o alto-falante.

É impressionante, principalmente nos volumes mais altos —quando está muito baixo, até o volume 2 (de 10), os diferenciais não ficam tão evidentes. Para o tamanho da minha sala, que não é muito grande, o 5 foi mais que suficiente.

Para quem está se perguntando, a fenda na parte de baixo do aparelho ajuda a distribuir o áudio e maximizar a saída de graves do woofer de 5,25 polegadas. A potência máxima é de 330 W.

O Echo Studio é compatível com os principais serviços de streaming, como Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. Também pode ser conectado facilmente a um Fire TV Stick, para dar qualidade de cinema ao som de filmes e séries. Para isso, basta ir no app Alexa e configurar a função Home Theater. Para quem não usa Fire TV, é possível conectá-lo à televisão com um cabo.

Prós

Som poderoso e de qualidade

Definição mesmo no volume máximo

Pode ser conectado à televisão

Contras

Pouco portátil

Preço alto

Além da música

Como todos os alto-falantes da Amazon, o Echo Studio inclui as mais diversas funções de casa inteligente e interações com a Alexa. Além de reproduzir músicas, dá para:

Ligar e desligar luzes

Abrir fechaduras

Controlar plugs e interruptores

Ouvir as notícias

Perguntar a previsão do tempo

Ativar timers e despertadores

Criar rotinas de casa inteligente

Os quatro botões no topo são os mesmos dos outros Echo: silenciar o microfone, diminuir aumentar o volume, e configurar (botão de ação).

Os pequenos furinhos em volta são os sete microfones que te ouvem. O clássico anel de luz circula a parte de cima, indicando quando a Alexa está te ouvindo (azul), quando chegou uma notificação (amarelo), quando está no mudo (vermelho) e outros.

Um de seus diferenciais é também servir de hub Zigbee e Matter, para conectar dispositivos inteligentes de diversas marcas sem necessidade de um hub externo. Lembrando que não há concorrentes diretos por aqui: a Apple nunca lançou o HomePod no Brasil, nem o Google trouxe a Home Max.

Diante disso tudo, o investimento no Echo Studio faz sentido para quem realmente quer um som potente, tem espaço para comportá-lo, e curte as possibilidades da Alexa. Ele está disponível nas cores preta ou branca.

Porém, se você quer gastar menos ou não tem tantos usos para o super áudio, uma opção é o Echo, a "bola" maior da Amazon, que não é tão poderoso, mas suficiente para ouvir músicas em ambientes de médios a grandes.

