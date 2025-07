Ataques de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio são um 'erro', diz Ciro Nogueira

Do UOL, em São Paulo

O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), criticou os ataques do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

"Eduardo está errando", afirmou o senador. "É um direito dele [fazer críticas], mas é um erro. Eu divirjo completamente [de Eduardo]. Nenhum brasileiro pode aplaudir aumento de tarifa contra o nosso país", enfatizou Nogueira, em entrevista ao UOL, sobre a postura do deputado licenciado. Eduardo tem defendido a tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros.

O senador elogiou a atitude de Tarcísio, que tem negociado soluções para o tarifaço. "O governador jamais pode ser favorável a uma sobretaxa que vai prejudicar muito a indústria do estado dele", disse.

Nogueira disse também que a "opinião pública" não apoia a tarifa, em oposição ao posicionamento de Eduardo. "A grande maioria das pessoas de centro, de direita, as pessoas que têm mais um pouco de maturidade, a opinião pública, pelas próprias pesquisas, se vê que não concorda", afirmou.

Eduardo atacou Tarcísio

Deputado federal licenciado disse que governador tem "subserviência servil" às elites. No X (antigo Twitter), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que se Tarcísio "estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio", se oporia às medidas econômicas adotadas pelo governo Lula.

Os dois vêm trocando farpas nos últimos dias. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Eduardo disse que a posição mais recente de Tarcísio, de tentar negociar as tarifas, era um desrespeito com ele. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defende que a anistia aos réus do 8 de Janeiro é a solução para Trump derrubar o tarifaço, enquanto o governador de SP tem buscado solução econômica, sem apoiar publicamente a anistia como moeda de troca.

Tarcísio respondeu Eduardo, dizendo que olha para SP. "Sem problemas. Neste momento, estou olhando para São Paulo, para o seu setor industrial, para sua indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, para nossos empreendedores e trabalhadores", declarou ontem, em entrevista à CNN.

Eduardo tem se colocado como responsável pelas tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump. Ele se licenciou da Câmara em março deste ano para se mudar para os Estados Unidos, onde tem feito lobby por sanções a autoridades brasileiras. Ontem, ele disse que pode desistir do mandato de vez para continuar esse trabalho.

Logo após o anúncio das tarifas, Tarcísio atacou Lula, mas depois recalculou a rota. O governador, que vestiu o boné da campanha de Trump quando o norte-americano foi eleito, responsabilizou o governo federal. Depois, se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil para buscar diálogo sobre as tarifas.

Tarcísio e Eduardo disputam vaga da direita em 2026. O governador é o nome que o centrão aposta para a Presidência. O deputado licenciado, por sua vez, já disse que aceitaria "a missão", caso o pai lhe pedisse.

Aprovação de Lula empatou com desaprovação após tarifaço. De acordo com pesquisa Atlas/Bloomberg feita entre os últimos dias 11 e 13, o atual presidente é aprovado por 49,7% da população e desaprovado por 50,3%. Trata-se de um empate técnico, já que a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Em junho, a aprovação era de 47,3% e a desaprovação de 51,8%.