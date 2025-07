China apoia Irã na resistência à "intimidação" e respeita uso pacífico da energia nuclear

PEQUIM (Reuters) - A China continuará a apoiar o Irã na salvaguarda de sua soberania e dignidade nacional e na "resistência à política de poder e intimidação", disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, ao seu colega iraniano na quarta-feira.

"A China atribui importância ao compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares e respeita o direito do Irã de usar pacificamente a energia nuclear", declarou Wang, de acordo com um comunicado divulgado por seu ministério.

Pequim está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo na promoção da solução da questão nuclear iraniana e na manutenção da estabilidade no Oriente Médio, disse Wang, acrescentando que a China aprecia os esforços de Teerã para alcançar a paz por meio da diplomacia.

(Reportagem de Xiuhao Chen e Ryan Woo)