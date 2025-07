Golpistas usam vídeo de homem que morreu de câncer em campanha falsa

Um vídeo foi alterado por inteligência artificial para uma falsa campanha de arrecadação de recursos para um homem chamado Rafael.

Porém, o vídeo original é de Welton Siqueira, que morreu de câncer em 2024.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo de um homem deitado em uma cama de hospital que diz se chamar Rafael e ter 27 anos. "Estou lutando contra um câncer muito agressivo", relata, afirmando "sentir muita dor" e que "está internado há várias semanas". Ele fala que seu tratamento "é muito caro" e que sua família não tem condições de arcar com as despesas. Por isso, pede doações e orienta as pessoas a clicar no link da publicação para ajudá-lo com qualquer quantia.

"ATENÇÃO: O RAFAEL PRECISA DE AJUDA PARA CONTINUAR LUTANDO!! Rafael tem apenas 27 anos e está enfrentando uma das maiores batalhas da sua vida: um câncer agressivo que exige tratamento imediato, intensivo e de alto custo. (...) Rafael não quer desistir. Ele quer viver, sonhar, trabalhar, estar com a família e superar essa fase. Mas, para isso, precisa da sua ajuda", diz o texto que acompanha a postagem.

Ao clicar no botão indicado pelas peças falsas, o usuário é direcionado para o site de uma vaquinha online. Nele, há um texto que conta a suposta história de Rafael e do alto custo do tratamento. No final da página, há alguns depoimentos de pessoas que teriam contribuído para a campanha. A meta de arrecadação é de R$ 300 mil. Há um botão com a frase "Quero doar", onde as pessoas podem contribuir com qualquer valor (abaixo).

Por que é falso

Vídeo foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações fraudulentas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou 98,6% de probabilidade de o áudio ter sido modificado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Conteúdo original é de homem chamado Welton. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original, que foi publicado em 6 de agosto de 2024. Nele, Welton Siqueira atualiza seus seguidores sobre as mudanças no tratamento de câncer ao qual se submeteu (aqui).

Paciente morreu em 2024. Welton, de 30 anos, estava internado em Curitiba (PR) após ser diagnosticado com osteosarcoma, um tipo raro de câncer nos ossos. Os tumores atingiram o lado direito do seu rosto, com metástase na coluna e no pulmão. Familiares promoveram uma rifa solidária para ajudar com as despesas de envio de uma biópsia aos Estados Unidos. O engenheiro foi submetido a diversas cirurgias, mas morreu em 25 de agosto de 2024. Ele deixou a esposa e um filho (aqui).

Há quase cem anúncios falsos semelhantes nas redes sociais. Uma busca na Biblioteca de Anúncios da Meta no dia da publicação desta matéria mostra que há 96 peças fraudulentas ativas semelhantes nas redes sociais da empresa (Facebook e Instagram) (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 122 mil reações, 19,3 mil comentários e 3,1 milhões de visualizações.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

