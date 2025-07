Café proteico: mistura que virou febre nas academias exige moderação

Famoso principalmente entre os praticantes de atividades físicas, o café proteico nada mais é do que a mistura do nosso cafezinho do dia a dia com proteína (geralmente o whey protein). A promessa? Energia de sobra para o treino, maior saciedade, músculos recuperados e metabolismo em alta.

Mas será que esse combo turbinado realmente multiplica os efeitos? A resposta curta é: não exatamente.

O café proteico reúne, sim, duas substâncias potentes, mas seus benefícios continuam os mesmos se consumidos separadamente. Ou seja: a união não cria superpoderes nutricionais. O que ela oferece é praticidade.

Imagem: O.Farion/AdobeStock

O que é o café proteico

A receita base é simples: uma xícara de café comum + 1 medida ou scoop de whey protein (em torno de 15 a 30 g). Também pode diluir a proteína em um pouco de água ou leite ou extrato vegetal, e depois adicionar ao café. Algumas pessoas ainda acrescentam canela em pó, avelãs ou amêndoas trituradas. Pode consumir tanto quente como gelado, de acordo com a preferência.

A ideia é reunir a energia da cafeína com o poder de saciedade e reconstrução muscular da proteína, criando uma bebida ideal para o pré-treino (ou o café da manhã de quem está de olho no shape).

Segundo um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, a cafeína melhora as contrações musculares e ajuda a retardar a fadiga —o que significa mais força e mais tempo de treino. Já o whey, além de ajudar no ganho de massa magra (juntamente com a prática dos exercícios físicos), contribui para a perda de peso.

Cuidado com os excessos

Antes de transformar o café proteico em hábito diário, é bom entender os limites do corpo.

Cafeína: O consumo seguro gira em torno de 400 mg por dia, o equivalente a cerca de 3 xícaras de café coado. Mais que isso pode provocar ansiedade, insônia e agitação. Sendo assim, a dosagem recomendada para o pré-treino ou café da manhã é de uma xícara com 130 ml de café normal e 1 scoop de proteína em pó.

O consumo seguro gira em torno de 400 mg por dia, o equivalente a cerca de 3 xícaras de café coado. Mais que isso pode provocar ansiedade, insônia e agitação. Sendo assim, a dosagem recomendada para o pré-treino ou café da manhã é de uma xícara com 130 ml de café normal e 1 scoop de proteína em pó. Proteína: Em pessoas saudáveis, passar um pouco da dose recomendada do suplemento (de 20 a 25 g por porção) não costuma trazer prejuízos à saúde. Mas exageros crônicos podem sobrecarregar o fígado e os rins, aumentando o risco de cálculos renais e outros problemas. É válido ressaltar que pessoas com insuficiência hepática ou nos rins não devem consumir o suplemento sem orientação médica.

A recomendação geral para quem treina é consumir de 1,4 g a 2 g de proteína por quilo de peso corporal por dia —algo que pode (e deve) ser obtido também por meio da alimentação natural: como carnes, ovo, leite, frango, queijo, grão-de-bico, lentilha e ervilha.

Além disso, o consumo de proteína geralmente é mais indicado no pós-treino, pois o nutriente tem digestão lenta. Mas se quiser tomar o café proteico para ter mais energia, prefira o consumo até 40 minutos antes do exercício, para não sofrer algum desconforto gástrico.

E antes de sair por aí ingerindo a bebida todas os dias, consulte um nutricionista e veja se realmente você precisa da mistura na sua rotina.

*Com informações de reportagem publicada em 01/09/2021