Brasil envia carta aos EUA com pedido de diálogo e manifesta indignação com tarifa

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro enviou carta ao governo dos Estados Unidos na terça-feira em que reafirma um pedido de diálogo sobre as tarifas impostas pelos EUA e manifesta “indignação” com o anúncio da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A carta brasileira, assinada pelo vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi endereçada ao secretário de Comercio dos EUA Howard Lutnick, e ao representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, informou o ministério em nota nesta quarta-feira.

O documento destaca o “impacto muito negativo” das tarifas sobre setores importantes de ambas as economias, acrescentou o MDIC.

(Por Bernardo Caram)