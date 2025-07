BR do mar vai estimular a indústria naval brasileira, afirma ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o decreto de regulamentação do programa BR do Mar permitirá a "priorização do Fundo da Marinha Mercante para estimular a indústria naval brasileira".

"Através desse decreto, queremos priorização do Fundo da Marinha Mercante para estimular a indústria naval brasileira", disse o ministro em entrevista coletiva após a cerimônia de assinatura do decreto nesta quarta-feira, 16. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria para participar no ato, mas cancelou a ida por causa de uma reunião com presidentes de bancos públicos.

Costa Filho disse, ainda, que o decreto também estabelece que "quanto mais navios e embarcações dialoguem com agenda de sustentabilidade, mais incentivos ela terá para que possa estimular sua competitividade".

O ministro, no entanto, não deu detalhes sobre como o Fundo Marinha Mercante será utilizado para estimular a indústria naval ou sobre como as embarcações que "dialoguem com agenda de sustentabilidade" terão incentivos. O decreto já foi assinado pelo presidente Lula e será publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira, 17, segundo o ministro.