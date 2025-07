BR do Mar prevê redução de até 60% nos custos de cabotagem

Para ele, a indústria naval sairá fortalecida, bem como a agenda logística do país e o setor produtivo.

"Na hora que a gente tem esses novos modais de transportes consolidados, como a BR do Mar, e agora no segundo semestre vamos lançar a BR dos Rios, nós estamos preparando essas novas rotas de integração do Brasil, gerando competitividade e fortalecendo, sobretudo, quem produz no Brasil", disse, ao lembrar que 65% do transporte no Brasil é feito por rodovias.