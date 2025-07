Bolsas da Europa sobem majoritariamente, com Rio Tinto em destaque, mas Renault e ASML tombam

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/07/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, em meio ao bom desempenho da mineradora Rio Tinto, mas os ganhos são limitados por alertas negativos da montadora francesa Renault e da ASMC, gigante holandesa que produz equipamentos para a fabricação de chips. O noticiário sobre as tarifas do governo Trump e preocupações sobre seus possíveis efeitos também restringem o apetite por risco.

Em Londres, a Rio Tinto avançava 1% por volta das 6h45 (de Brasília), após a empresa anglo-australiana divulgar a segunda maior produção trimestral em suas minas de minério de ferro australianas desde 2018.

Por outro lado, a Renault despencava 17,4% em Paris após reduzir suas metas financeiras para o ano em meio à forte concorrência de rivais chinesas, enquanto a ASML tombava 8% em Amsterdã, depois de revisar sua previsões anuais para baixo diante das incertezas sobre o impacto da ofensiva tarifária dos EUA.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tarifar as importações da União Europeia (UE) em 30% se o bloco não firmar um pacto comercial com Washington até 1º de agosto.

A Stellantis, por sua vez, amargava queda de 4% em Milão, depois de encerrar seu programa de desenvolvimento de tecnologia de célula de combustível a hidrogênio.

No âmbito macroeconômico, destaque para a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido, que acelerou para 3,6% em junho, superando as expectativas e se afastando ainda mais da meta do Banco da Inglaterra (BoE), de taxa de 2%.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,14%, enquanto a de Paris caía 0,06% e a de Frankfurt avançava 0,22%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 0,30%, 0,60% e 0,96%.

*Com informações da Dow Jones Newswires