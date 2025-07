Bebês recebem antídoto para veneno de cobra no lugar de vacina em SC

Do UOL, em São Paulo

OUm hospital em Santa Catarina aplicou antídoto para veneno de cobra em vez de vacina contra hepatite B em onze crianças recém-nascidas.

O que aconteceu

Os bebês receberam o soro entre os dias 9 e 11 de julho. Os casos aconteceram no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, entidade filantrópica no interior catarinense. A cidade fica a cerca de 5h de Florianópolis.

Bebês estão bem e não tiveram reações, segundo o hospital. A Secretaria de Saúde de Canoinhas informou que acompanha os recém-nascidos. A Vigilância Epidemiológica de Canoinhas monitora os casos.

Com o erro, os bebês acabaram não recebendo a vacina para hepatite B, que deveria ser aplicada ainda nas primeiras horas de vida. A reportagem apurou que o hospital aguarda autorização da Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina) para imunizar as crianças. Os profissionais monitoram as reações dos sistemas imunológicos dos bebês para o soro antes de aplicar a vacina.

A Prefeitura de Canoinhas disse que vacinas não são responsabilidade do município e, sim, da unidade hospitalar. Em nota encaminhada ao UOL, a administração ressaltou que o erro foi cometido dentro da maternidade do hospital.

Uma auditoria externa vai fiscalizar as atividades dentro do hospital, que recebe recursos da prefeitura. O Hospital Santa Cruz de Canoinhas explicou que a dose de antídoto aplicada nos bebês, 0,5 ml, foi mínima, diferente do que é aplicada em casos reais de picadas de cobra, entre 30 ml e 120 ml. Por isso a entidade afirma que não existe risco de reações graves e moderadas nas crianças.

Semelhança dos frascos pode ter facilitado erro. A diretora da entidade, Karin Adur, informou que o conteúdo e o rótulo dos produtos, fabricados pelo Instituto Butantan, tem mesma cor e formato — o que pode ter confundido os profissionais que administraram as dosagens.

Reforçamos que, nenhuma reação adversa foi identificada nos recém-nascidos, os quais não estão internados, permanecem estáveis e sob acompanhamento, estando todas a famílias sendo acompanhadas por nossa equipe que está seguindo todos os protocolos de segurança dos pacientes.

Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em nota

O soro antiofídico ao qual os bebês foram expostos serve para neutralizar veneno de cobra. Ele impede a progressão de sintomas e problemas causados pela picada da peçonhenta.

A vacina contra hepatite B serve para proteger as crianças contra o vírus que causa a infecção hepática crônica. Ela é aplicada em três doses, uma nas primeiras horas de vida do bebê a segunda com alguns meses e a terceira após os seis meses de nascimento.