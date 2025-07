Bank of America supera estimativas de lucro no 2º tri com impulso em negociações

16/07/2025 10h21 Por Pritam Biswas e Nupur Anand e Arasu Kannagi Basil (Reuters) - O Bank of America superou as estimativas de lucro para o segundo trimestre nesta quarta-feira, impulsionado por mercados tumultuados que ajudaram seus operadores a gerar mais receita, enquanto sua receita de juros também cresceu. As mesas de operações dos bancos se beneficiaram da turbulência do mercado, conforme os clientes reagiram às mudanças na política comercial dos Estados Unidos e à escalada das tensões geopolíticas durante o segundo trimestre. Os bancos JPMorgan Chase e Citigroup também superaram as estimativas de lucro para o segundo trimestre, ajudados por ganhos em suas divisões de corretagem. "Os consumidores permaneceram resistentes, com gastos e qualidade de ativos saudáveis, e as taxas de utilização de empréstimos aumentaram", disse o presidente-executivo Brian Moynihan em um comunicado. "Além disso, vimos um bom impulso em nossos negócios de mercado". A receita de vendas e negociações do banco cresceu 15%, chegando a US$5,4 bilhões, um recorde para o segundo trimestre e marcando 13 trimestres consecutivos de crescimento da receita ano a ano. Na divisão de corretagem, a receita de ações subiu 10%, atingindo também um recorde para o último período de três meses, enquanto a receita de renda fixa, moedas e commodities aumentou 19%. "Também estamos nos beneficiando agora do reposicionamento - muita incerteza geopolítica, muitas mudanças nas taxas, eleições no ano passado que levaram a novas políticas este ano, mudanças na cadeia de oferta", disse o diretor financeiro Alastair Borthwick a repórteres em uma teleconferência. O lucro do Bank of America foi de US$7,1 bilhões, ou 89 centavos de dólar por ação, nos três meses encerrados em 30 de junho, em comparação com US$6,9 bilhões, ou 83 centavos de dólar por ação, um ano antes. Wall Street esperava que o banco ganhasse 86 centavos de dólar por ação no trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. A receita líquida de juros aumentou 7%, atingindo um recorde de US$14,7 bilhões no segundo trimestre, graças à reavaliação dos ativos de taxa fixa, bem como ao crescimento dos depósitos e empréstimos.