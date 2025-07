Como conseguir um aumento? Uma única reunião não é suficiente, segundo CEO

Pedir aumento ao seu chefe pode ser bastante desafiador. Mas, uma vez que você dedicou tempo para pesquisar seu valor de mercado e refletir sobre seus objetivos de remuneração, provavelmente está pronto para começar a negociar um salário mais alto.

O que aconteceu

Há caminhos mais eficientes para que você consiga atingir o seu objetivo, e ele dificilmente virá em apenas uma reunião. É o que explica Kathryn Valentine, CEO de uma empresa norte-americana de consultoria, a Worthmore Strategies, que já ajudou centenas de clientes a negociar com sucesso seus pacotes de remuneração.

Por mais preparado que você esteja, a primeira conversa com seu chefe sobre seu salário ou benefícios provavelmente não terminará com um acordo fechado incluindo tudo o que você espera. É mais provável que o processo exija várias semanas de reuniões, acompanhamentos e documentação Kathryn Valentine, à CNBC Make It

Ela esclarece que o tempo necessário para negociar o seu aumento não deve preocupá-lo. "Algumas pessoas pensam nisso como uma conversa única que precisam ter, e é muito estressante, como comprar uma casa. Não é comprar uma casa", alerta.

2 dicas para aumentar suas chances de aumento

Escolha o momento certo

"Escolher o momento certo para negociar não se trata apenas do calendário da empresa", diz Valentine. Trata-se também de iniciar o diálogo quando seu chefe estiver mais propenso a estar aberto e receptivo — não quando ele estiver lidando com uma crise pessoal ou quando um desastre na empresa estiver em pleno andamento.

Após assumir novas responsabilidades ou alcançar uma grande vitória para a empresa, marque a reunião como faria com qualquer outro gerente, diz Valentine. Certifique-se de esclarecer com antecedência que deseja discutir seu pacote de remuneração. E, antes de se sentar, verifique novamente se ele ainda está em um bom momento para iniciar a conversa.

Prepare-se para o longo prazo

Na primeira reunião para negociar um aumento ou outras mudanças na remuneração, seu objetivo deve ser apenas "se posicionar para o sucesso", e não chegar a um acordo, segundo Valentine. Depois de iniciar a conversa sobre seu salário-alvo ou outros aspectos da sua remuneração, seu chefe provavelmente dirá que, no mínimo, precisa consultar superiores ou pensar nas mudanças antes de fazer quaisquer acordos. Isso não significa que você falhou, apenas significa que é hora de exercer a paciência e se preparar para esperar.

Antes de sair da reunião, certifique-se de confirmar um horário para uma segunda reunião, para manter ambos responsáveis, diz Valentine. Em seguida, em um e-mail de acompanhamento, confirme o horário dessa segunda conversa e anexe suas anotações da primeira reunião, para que a falta de documentação não atrase ainda mais o processo, ela diz. "Em última análise, negociações bem-sucedidas são colaborativas, então você precisa ser paciente enquanto a outra parte analisa os números e considera opções viáveis", diz Valentine.