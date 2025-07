Atividade física não tem idade: o que idosos ganham ao se exercitar?

A imagem de que apenas jovens têm espaço garantido nas academias e nas práticas esportivas é ultrapassada —e, mais do que isso, prejudicial.

A ciência e os especialistas concordam: pessoas idosas não apenas podem, como devem manter uma rotina de exercícios, inclusive intensos, desde que respeitem seus limites e sejam bem acompanhadas.

O envelhecimento não precisa significar inatividade. A prática regular de exercícios promove ganhos reais em saúde física e mental, desde que antecedida por uma avaliação médica e gerenciada por um profissional de educação física. Ao contrário do que muitos pensam, um idoso bem orientado pode fazer de tudo.

Além disso, a preparação exige um plano progressivo, que considere o condicionamento atual, histórico de saúde, alimentação adequada (com atenção especial à proteína e à suplementação, como a creatina) e fortalecimento muscular, com destaque para exercícios feitos pelo menos quatro vezes por semana. A alimentação equilibrada e o descanso também são peças-chave nesse processo.

Resultados concretos e transformadores

Engana-se quem acha que o corpo mais velho não responde ao treino. A regularidade na prática física reduz dores, fortalece músculos e articulações, melhora o humor, eleva a autoestima e reforça a independência.

Entre os principais ganhos estão: melhora no equilíbrio (reduzindo o risco de quedas), prevenção de doenças crônicas (como diabetes, hipertensão, osteoporose e até demências), estímulo à cognição, alívio do estresse e melhor qualidade do sono. A prática física também impacta na imunidade e reduz o número de medicamentos necessários em muitos casos.

Vale lembrar que, biologicamente, o ser humano perde massa muscular naturalmente a partir dos 25 anos, processo que se acelera após os 40. Depois dos 50, essa perda pode chegar a 2% ao ano. Por isso, construir e manter uma "reserva muscular" é uma das estratégias mais eficazes para envelhecer com vigor.

Imagem: Getty Images

Planejamento, acompanhamento e propósito

Praticar exercícios com frequência na terceira idade não é uma questão de vaidade, mas de longevidade com qualidade. Isso envolve uma série de fatores: check-ups regulares, ajustes na dieta, hidratação, descanso, suplementação e atividades diversificadas, como natação, dança, caminhada, musculação e alongamento. O importante é respeitar as particularidades do corpo e manter a constância.

Homens e mulheres se beneficiam igualmente da prática, embora os homens possam apresentar ligeira vantagem muscular por causa da testosterona. Isso não significa que as mulheres tenham desempenho inferior, apenas que o caminho pode ser diferente, e igualmente eficaz.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados (como caminhadas rápidas). Para modalidades mais vigorosas, 75 minutos por semana já podem ser suficientes. O segredo está em começar devagar, observar os sinais do corpo e avançar com orientação.

*Com informações de reportagens publicadas em 25/03/2022 e 09/08/2024