Atividade econômica dos EUA acelera, mas perspectivas são pessimistas, diz Fed

Por Ann Saphir e Howard Schneider

(Reuters) - Empresas dos Estados Unidos informaram ao Federal Reserve em junho e no início de julho que a perda de mão de obra imigrante está aumentando suas dificuldades com os efeitos das políticas comerciais em rápida mudança, à medida que as estratégias econômicas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, começam a ganhar força.

O último retrato da economia do banco central dos EUA, divulgado nesta quarta-feira, mostrou que a atividade se acelerou nas últimas semanas, mas a perspectiva foi "neutra a ligeiramente pessimista", conforme empresas relataram que as tarifas de importação mais altas estavam pressionando os preços.

"Os contatos em uma ampla gama de setores esperam que as pressões de custo permaneçam elevadas nos próximos meses, aumentando a probabilidade de que os preços ao consumidor comecem a subir mais rapidamente em meados deste ano", de acordo com o relatório "Livro Bege" do Fed, que se baseou em pesquisas, entrevistas e falas coletadas de contatos comerciais e comunitários de cada um dos 12 bancos regionais do banco central até 7 de julho.

Todos os distritos relataram o impacto da política comercial, com apenas alguns exemplos de empresas que citaram benefícios, inclusive da possível transferência da produção para outros países.

Muitos mencionaram o efeito dos aumentos de preços, já observados ou esperados para breve, e, em alguns casos, uma desaceleração nos negócios.

"Um fabricante de metais relatou que os volumes de negócios atuais estavam estáveis, mas 'parece haver um precipício de volume ameaçador à frente, o que está sinalizando uma queda drástica'", informou o Fed de Minneapolis.

"Algumas empresas aumentaram os preços antes da imposição de tarifas", disse o Fed de Atlanta. "Outras disseram que estavam esperando para aumentar os preços até que tivessem mais clareza sobre a política comercial, o que pressiona as margens, mas minimiza a volatilidade dos preços. Vários contatos observaram que ainda estavam trabalhando com estoques pré-tarifários, atrasando assim os ajustes de preços."

Foi relatado que o emprego aumentou muito ligeiramente, disse o Fed, e "muitos contatos esperavam adiar as principais decisões de contratação e demissão até que a incerteza diminuísse".

A aplicação da lei de imigração e as deportações, que são um pilar fundamental da estrutura política de Trump, pareceram prejudicar empresas em várias regiões.

"Uma empresa de construção relatou que a falta de trabalhadores estava atrasando a conclusão de projetos, e uma empresa de paisagismo relatou que não conseguiu atender a mais da metade das solicitações de seus clientes", informou o Fed de St. Louis.

"Algumas pequenas empresas sazonais decidiram não reabrir devido à falta de trabalhadores imigrantes disponíveis", de acordo com o Fed de Nova York.

Formuladores de política monetária do Fed mantiveram sua taxa de juros na faixa atual de 4,25% a 4,50% desde dezembro e espera-se que a mantenham pelo menos até setembro, enquanto aguardam para ver como a economia responderá ao comércio e a outras mudanças nas políticas.

Algumas autoridades do Fed disseram que considerariam a possibilidade de cortar os juros já na reunião de 29 e 30 de julho para evitar qualquer enfraquecimento adicional do mercado de trabalho.

No entanto, a maioria dos formuladores de política monetária dos EUA acredita que o mercado de trabalho continua sólido, apesar de alguns sinais de arrefecimento, como um aumento recente nos pedidos de auxílio-desemprego contínuos e uma desaceleração no crescimento do emprego, e não estão dispostos a reduzir os juros quando esperam que as tarifas de importação mais altas em décadas aumentem os preços nos próximos meses e, potencialmente, anulem o progresso duramente conquistado em relação à inflação.

Em um sinal de que esse processo está em andamento, os preços ao consumidor dos EUA tiveram o maior aumento em cinco meses em junho, com os preços de alguns produtos importados em grande parte, incluindo vestuário, móveis para casa, brinquedos e artigos esportivos, impulsionando o aumento.