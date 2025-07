Aprovação de Trump na área de imigração é a mais baixa do mandato, diz pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O índice de aprovação pública do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à imigração caiu nas últimas semanas para 41%, o menor percentual desde seu retorno à Casa Branca, já que os norte-americanos passaram a ter uma visão mais séria das táticas autoritárias, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada nesta quarta-feira.

A mesma parcela de entrevistados na pesquisa de dois dias -- 41% -- afirmou aprovar o desempenho geral de Trump como presidente, igualando a leitura de 21 a 23 de junho, que marcou o menor índice do segundo mandato de Trump até o momento. O índice de aprovação de Trump em relação à imigração foi de 43% na pesquisa de junho.

O presidente republicano ordenou uma campanha nacional para prender imigrantes ilegais no país e prometeu deportar milhões de pessoas, realizando batidas em locais de trabalho, incluindo fazendas que foram amplamente isentas da fiscalização durante seu primeiro mandato.

As batidas, que frequentemente envolvem funcionários mascarados, provocaram dezenas de processos judiciais.

Apenas 28% dos entrevistados disseram concordar com a afirmação de que "prisões por motivos de imigração em locais de trabalho são boas para o país", em comparação com 54% que discordaram.

Os republicanos estavam visivelmente divididos, com 56% a favor de batidas policiais em locais de trabalho, 24% contra e cerca de 20% dizendo que não tinham certeza. Os democratas discordaram esmagadoramente.

Em uma recente operação de imigração em uma fazenda na Califórnia, um trabalhador morreu e centenas foram presos.

Os republicanos também se mostraram divididos quando questionados se concordavam com a afirmação de que as prisões de imigrantes deveriam ser realizadas como operações militares. Sessenta por cento concordaram e 25% discordaram. No geral, apenas um em cada três norte-americanos apoiou a ideia, e um em cada dez democratas.

Os norte-americanos estavam mais claramente divididos em termos partidários sobre se os agentes de imigração deveriam usar máscaras durante as batidas policiais. Cerca de 70% dos republicanos disseram que sim, enquanto a mesma parcela de democratas disse que não.

Até recentemente, a política de imigração era um ponto forte de Trump. Em pesquisas Reuters/Ipsos sobre sua aprovação em uma série de questões, da política externa à tributação, a imigração foi a única área política em que sua aprovação atingiu 50% -- atingindo essa marca em fevereiro e março.

Desde então a tendência tem sido de queda, e na última pesquisa 51% dos entrevistados disseram desaprovar seu desempenho nessa questão, 10 pontos a mais do que a parcela que gostou de sua abordagem.

O Congresso aprovou uma lei de gastos neste mês que fornece financiamento para deter pelo menos 100.000 pessoas, um aumento acentuado em relação ao recorde de 58.000 sob custódia no final de junho.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online e em todo o país, coletando respostas de 1.027 adultos nos EUA. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Jason Lange)