All-Star Game da MLS de 2026 será realizado em Charlotte

A cidade americana de Charlotte vai sediar o MLS All-Star Game pela primeira vez em 2026, anunciou a liga norte-americana de futebol nesta quarta-feira (16).

O evento, cuja data e adversário ainda não foram confirmados, acontecerá no próximo verão (no hemisfério norte), quando os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo ao lado de México e Canadá.

O All-Star Game deste ano será realizado no dia 23 de julho em Austin, Texas, com um duelo entre os maiores nomes da MLS e os da liga mexicana, no qual Lionel Messi (Inter Miami) deverá estrear neste evento.

Outros adversários recentes das estrelas da MLS foram Arsenal (2023), Atlético de Madrid (2019), Juventus (2018) e Real Madrid (2017).

Em 2026, o All-Star Game realizará sua trigésima edição no Estádio Bank of America, com capacidade para 75.000 pessoas, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O Charlotte FC, time anfitrião, ingressou na MLS em 2022 e, desde então, tem sido uma das franquias com mais presença de público de toda a liga.

O Bank of America Stadium, que é também casa do Carolina Panthers da NFL, sediou partidas da Copa América de 2024 e da recente Copa do Mundo de Clubes, mas não está entre as sedes da Copa do Mundo de seleções de 2026.

"Estamos entusiasmados em trazer outro evento para Charlotte [...] Se tornou uma cidade futebolística de primeiro nível", destacou o comissário da MLS, Don Garber, nesta quarta-feira.

