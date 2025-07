Ações da Renault despencam após revisão de lucro e nomeação de CEO interino

Por Dominique Patton

PARIS (Reuters) - As ações da Renault caíam até 18% nesta quarta-feira, após a montadora francesa surpreender os investidores com uma revisão para baixo da margem de lucro estimada, apenas um mês depois do anúncio da saída do presidente-executivo Luca de Meo.

A empresa informou na noite de terça-feira que os volumes de vendas de junho foram mais fracos do que o esperado e que, agora, estima uma margem de lucro operacional de 6,5% para o ano completo, abaixo da meta anterior de pelo menos 7%.

Embora a nova projeção ainda seja melhor do que a da maioria de seus pares, a Renault vinha sendo vista como isolada de muitos dos desafios enfrentados por outras rivais, como as tarifas dos Estados Unidos e a fraqueza na China, devido à sua exposição limitada a esses mercados. A empresa foi uma das poucas montadoras a não dar alertas sobre lucro no ano passado.

A empresa, que também nomeou o diretor financeiro Duncan Minto como CEO interino, acrescentou que seu fluxo de caixa livre somou apenas 47 milhões de euros no primeiro semestre, devido a um impacto de 900 milhões de euros sobre o capital de giro por atrasos no faturamento e um declínio no mercado europeu de carros de passeio e vans. Analistas, por sua vez, esperavam um fluxo de caixa livre de cerca de 645 milhões de euros.

As ações da Renault caíam 18% por volta das 10h14, para 33,8 euros, uma mínima em 18 meses, a caminho de marcarem seu pior dia desde março de 2020.

O movimento das ações foi uma "reação exagerada significativa" à projeção mais baixa, disse Rella Suskin, analista de ações da Morningstar, provavelmente devido à incerteza em torno da nova liderança interina.

Embora Minto tenha anos de experiência na Renault, ele só assumiu o cargo de diretor financeiro em março, e supervisionará seu primeiro conjunto de resultados como CFO em 31 de julho.

"Seu nível de responsabilidade aumentou exponencialmente em um período muito curto", disse Suskin.

Michael Foundoukidis, analista da Oddo BHF, disse que o momento da revisão de lucro foi "infeliz", apenas um mês após a notícia da saída de Meo e duas semanas após a empresa apresentar uma perspectiva mais positiva em discussões com analistas.

A montadora disse que o processo para nomeação de um presidente-executivo permanente está "bem encaminhado", mas não forneceu informações atualizadas sobre prazo.

A Renault também disse que vai intensificar medidas de corte de custos para melhorar as margens no segundo semestre, mas alguns analistas veem a pressão do mercado continuar.