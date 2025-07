Ônibus com alunos da UFPA fica destruído após acidente em GO; cinco morrem

Pelo menos cinco pessoas morreram após um acidente envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus com alunos da Universidade Federal do Pará na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Acidente aconteceu na BR-153 após carreta invadir contramão, segundo análise preliminar da Polícia Rodoviária Federal. Ao entrar na pista contrária, o veículo avançou contra um comboio da universidade, batendo de frente com o primeiro ônibus. O caso aconteceu na cidade de Porangatu, a 400 quilômetros da capital de Goiás.

Três alunos estão entre os mortos, segundo a PRF. Além deles, o motorista do ônibus e o motorista da carreta envolvida no acidente também morreram.

Ônibus e micro-ônibus transportavam alunos da universidade para um congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) em Goiânia. Segundo a PRF, 25 alunos, dois motoristas e um orientador estavam no ônibus atingido. O micro-ônibus que era o segundo da fila e também se envolveu no acidente, mas nenhum passageiro ficou ferido. Outros dois veículos que estavam no comboio não se envolveram no acidente.

Passageiro da carreta foi socorrido em estado grave. A PRF não informou para qual hospital ele foi levado. O acidente aconteceu às 4h36 e a ocorrência ainda está em andamento.

Congresso do qual as vítimas participariam começa hoje. Ele tem programação agendada até o domingo (20). Até o momento, UFPA e UNE não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.