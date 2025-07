Acabar com independência do Fed seria um erro, diz senador republicano dos EUA

(Reuters) - O senador norte-americano Thom Tillis, da Carolina do Norte, disse nesta quarta-feira que demitir o chair do Federal Reserve porque "pessoas políticas" não concordam com suas decisões econômicas prejudicaria a credibilidade dos EUA, acrescentando que seria um "grande erro" acabar com a independência do Fed.

"Você verá uma resposta bastante imediata e temos que evitar isso", disse Tillis, membro republicano do Comitê Bancário do Senado, no plenário do Senado.

(Reportagem de Richard Cowan, em Washington)