A construção de um prédio tem que prever condomínio barato, diz Patriani

Valter Patriani, fundador da construtora Patriani, disse que a construção do prédio tem de prever que o condomínio seja barato. "Se não for um imóvel bem pensado, conforme vai passando o tempo, o condomínio vai ficando mais caro", afirma. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Imóvel precisa ser tecnológico. Ele cita, por exemplo, ter fazenda solar, o que beneficia todos os moradores, com a redução do consumo de energia das áreas comuns e, consequentemente, uma economia para o condomínio. "Você cria o prédio já pensando que, daqui a 20 anos, ele continuará moderno, porque, se o condomínio ficar muito caro, desvaloriza o imóvel", afirma.

Um prédio com 30, 40 apartamentos, certamente o condomínio vai ficar caríssimo. Também não pode ter centenas de apartamentos porque a convivência fica mais difícil. Mas o prédio tem que ter um equilíbrio entre 100 e 200 apartamentos para que o condomínio fique bacana, tenha mais gente para dividir.

Importância da localização

Localização ajuda a valorizar o imóvel. Patriani diz que é preciso pensar como será o bairro daqui a dez anos. "O bairro talvez não seja tão bacana hoje, mas tenta projetar como ele será daqui a dez anos. Os imóveis valorizam, mas a localização é muito importante para isso", declara.

A Patriani foi criada em 2012, em Santo André (SP). É uma construtora que faz imóveis residenciais e comerciais de médio e alto padrão. Os empreendimentos têm recursos como coworkings, elevadores regenerativos (a energia gerada durante a descida do elevador é reutilizada, sendo devolvida para a rede elétrica do prédio), geradores para o condomínio e fazendas solares no topo dos prédios.