Uma em cada 10 crianças atendidas em suas clínicas está desnutrida, diz agência da ONU em Gaza

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - Uma em cada 10 crianças examinadas em clínicas administradas pela agência de refugiados da ONU em Gaza desde 2024 está desnutrida, informou a agência nesta terça-feira.

"Nossas equipes de saúde estão confirmando que as taxas de desnutrição estão aumentando em Gaza, especialmente desde que o cerco foi apertado há mais de quatro meses, no dia 2 de março", disse a diretora de comunicações da UNRWA, Juliette Touma, a repórteres em Genebra, por meio de um link de vídeo de Amã, na Jordânia.

Desde janeiro de 2024, a UNRWA disse que examinou mais de 240.000 meninos e meninas com menos de 5 anos de idade em suas clínicas, acrescentando que, antes da guerra, a desnutrição aguda raramente era vista na Faixa de Gaza.

"Um enfermeiro com quem conversamos nos disse que, no passado, ele só via esses casos de desnutrição em livros didáticos e documentários", disse Touma.

"Medicamentos, suprimentos nutricionais, material de higiene e combustível estão se esgotando rapidamente", disse Touma.

Em 19 de maio, Israel suspendeu um bloqueio de ajuda de 11 semanas em Gaza, permitindo que as entregas limitadas da ONU fossem retomadas. Entretanto, a UNRWA continua proibida de levar ajuda para o enclave.

A COGAT, agência israelense de coordenação de ajuda militar, disse que ajudou a facilitar a entrada de 67.000 caminhões de alimentos em Gaza, entregando 1,5 milhão de toneladas de alimentos, incluindo fórmula infantil e comida para bebês.

A agência disse que cerca de 2.000 toneladas de comida para bebês foram levadas para Gaza através das passagens nas últimas semanas, atendendo a pedidos de organizações de ajuda internacional.

Israel e os Estados Unidos acusam o grupo militante palestino Hamas de roubar das operações de ajuda lideradas pela ONU -- o que o Hamas nega. Em vez disso, eles criaram a Gaza Humanitarian Foundation, usando empresas privadas de segurança e logística dos EUA para transportar a ajuda para os centros de distribuição, com os quais a ONU se recusou a trabalhar.

Na segunda-feira, o Unicef disse que no mês passado mais de 5.800 crianças foram diagnosticadas com desnutrição em Gaza, incluindo mais de 1.000 crianças com desnutrição grave e aguda. O aumento foi registrado pelo quarto mês consecutivo.