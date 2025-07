UE não consegue obter apoio da Eslováquia para novas sanções à Rússia

Por Kate Abnett e Jan Lopatka

BRUXELAS/PRAGA (Reuters) - A União Europeia não conseguiu aprovar um novo pacote de sanções contra a Rússia nesta terça-feira, uma vez que a Eslováquia exigiu mais garantias de que não seria prejudicada por um plano separado da UE para eliminar gradualmente o gás russo.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, havia dito em uma carta vista pela Reuters e posteriormente divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que trabalharia para atender às preocupações da Eslováquia, tentando desbloquear um acordo sobre as sanções da UE contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia.

O representante da Eslováquia em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE nesta terça-feira foi encarregado de solicitar um adiamento na votação planejada sobre as sanções, disse Fico em um comunicado.

"A coalizão governamental rejeita a proposta imbecil da Comissão Europeia de interromper o fluxo de gás russo a partir de 2028", disse Fico.

"No entanto, ela está pronta para negociar garantias que darão à Eslováquia um certo conforto no fornecimento de gás após 2028."

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, falando após a reunião dos ministros das Relações Exteriores, disse que estava "realmente triste" que as sanções não tenham sido aprovadas, acrescentando que "a bola está no campo da Eslováquia". Ela disse que estava esperançosa de que um acordo sobre as sanções pudesse ser alcançado na quarta-feira.

A Eslováquia vem bloqueando o mais recente pacote de sanções -- que exige aprovação unânime dos Estados-membros da UE -- até que suas preocupações sejam abordadas em relação a uma proposta da UE para eliminar gradualmente as importações de gás russo até 1º de janeiro de 2028.

A Eslováquia, que continua a importar energia russa e frequentemente adota opiniões pró-russas em relação à Ucrânia, argumenta que o abandono do gás russo poderia causar escassez, aumentar os preços e levar a reivindicações de danos do fornecedor russo Gazprom.