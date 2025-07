Trump fecha acordo comercial com a Indonésia enquanto UE prepara retaliação

Por David Lawder e Philip Blenkinsop

WASHINGTON/BRUXELAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira um acordo comercial com a Indonésia, o mais recente pacto em uma tentativa de consolidar termos melhores com parceiros comerciais e reduzir o déficit comercial, mesmo com a União Europeia preparando medidas de retaliação caso as negociações fracassem.

"Um grande acordo, para todos, acaba de ser feito com a Indonésia. Tratei diretamente com seu presidente altamente respeitado. DETALHES A SEGUIR!!!" Disse Trump em uma publicação no Truth Social.

O comércio total da Indonésia com os EUA -- totalizando pouco menos de US$40 bilhões em 2024 -- não está entre os 15 maiores, mas vem crescendo. As exportações dos EUA para a Indonésia aumentaram 3,7% no ano passado, enquanto as importações de lá aumentaram 4,8%, deixando os EUA com um déficit comercial de mercadorias de quase US$18 bilhões.

As principais categorias de importação dos EUA da Indonésia, de acordo com os dados do U.S. Census Bureau recuperados na ferramenta TradeMap do International Trade Centre, no ano passado foram óleo de palma, equipamentos eletrônicos, calçados, pneus de carro, borracha natural e camarão congelado.

Susiwijono Moegiarso, um funcionário sênior do Ministério de Coordenação para Assuntos Econômicos da Indonésia, disse à Reuters em uma mensagem de texto: "Estamos preparando uma declaração conjunta entre os EUA e a Indonésia que explicará o tamanho da tarifa recíproca para a Indonésia, incluindo o acordo tarifário, não tarifário e acordos comerciais. Informaremos (o público) em breve".

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse à CNBC que o acordo com a Indonésia dará continuidade à tendência de eliminação de tarifas sobre exportações dos EUA, ao mesmo tempo em que imporá tarifas sobre importações, semelhante à estrutura comercial anunciada recentemente com o Vietnã.

"Ele anunciou a Indonésia esta manhã. Sem tarifas lá. Eles pagam tarifas aqui, mudando a assimetria para o nosso lado. Vamos trazer a indústria de volta, e isso vai liberar nossos agricultores, pecuaristas, pescadores e nossas indústrias", afirmou.

Trump havia ameaçado o país do sudeste asiático com uma tarifa de 32% a partir de 1º de agosto em uma carta enviada ao seu presidente na semana passada.

Na tarde desta terça-feira, Trump confirmou que os EUA não pagarão tarifas à Indonésia como parte do acordo comercial, enquanto o país do sudeste asiático pagará 19%.

Trump enviou cartas semelhantes a cerca de duas dúzias de parceiros comerciais neste mês, incluindo Canadá, Japão e Brasil, estabelecendo taxas tarifárias gerais que variam de 20% a 50%, bem como uma tarifa de 50% sobre o cobre.

O prazo de 1º de agosto dá aos países visados tempo para negociar acordos que possam reduzir as tarifas ameaçadas. Alguns investidores e economistas também notaram o padrão de Trump de recuar em suas ameaças tarifárias.

Desde o lançamento de sua política tarifária, Trump conseguiu apenas alguns acordos, apesar de sua equipe ter anunciado um esforço para trazer para casa "90 acordos em 90 dias". Até o momento, acordos foram firmados com o Reino Unido e o Vietnã, e um acordo provisório foi fechado com a China para evitar as tarifas mais altas de Trump enquanto as negociações continuam entre Washington e Pequim.

UE PREPARA RETALIAÇÃO

O avanço com a Indonésia ocorreu no momento em que a Comissão Europeia, o órgão governamental da UE, se prepara para focar 72 bilhões de euros (US$84,1 bilhões) em produtos norte-americanos - de aeronaves Boeing e uísque bourbon a automóveis - para possíveis tarifas, caso as negociações comerciais com Washington fracassem.

Trump está ameaçando impor uma tarifa de 30% sobre as importações da UE a partir de 1º de agosto, um nível que as autoridades europeias dizem ser inaceitável e que acabaria com o comércio normal entre dois dos maiores mercados do mundo.

A lista, enviada aos membros da UE e vista pela Reuters nesta terça-feira, é anterior à ação de Trump no fim de semana para aumentar a pressão sobre o bloco de 27 países e responde, em vez disso, às tarifas dos EUA sobre carros e peças de automóveis e a uma tarifa básica de 10%.

O pacote também abrange produtos químicos, dispositivos médicos, equipamentos elétricos e de precisão, bem como produtos agrícolas e alimentícios - uma variedade de frutas e vegetais, além de vinho, cerveja e destilados - avaliados em 6,35 bilhões de euros.

Após uma reunião de ministros da UE em Bruxelas na segunda-feira, as autoridades disseram que ainda estavam buscando um acordo para evitar o golpe tarifário de Trump.

Mas o chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse que os participantes da reunião expressaram uma determinação sem precedentes para proteger as empresas da UE usando contramedidas europeias, caso as negociações com Washington não cheguem a um acordo.

(Reportagem de Philip Blenkinsop em Bruxelas e David Lawder em Washington, reportagem adicional de Richard Lough em Paris, Amanda Teresia, Stefanno Sulaiman e Gayatri Suroyo em Jacarta)