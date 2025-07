Trump diz que Ucrânia "não deveria" atacar Moscou

Donald Trump afirmou nesta terça-feira (15) que a Ucrânia "não deveria" atacar Moscou, após o jornal Financial Times informar que o presidente dos Estados Unidos teria incentivado seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, a fazê-lo.

Questionado por jornalistas na Casa Branca sobre se Zelensky deveria atacar a capital russa, Trump respondeu: "não deveria".

Sobre a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, declarou: "Não, não estamos buscando fazer isso".

O Financial Times afirma que Trump conversou com Zelensky no dia 4 de julho, um dia depois de ter falado com o presidente russo, Vladimir Putin. O jornal cita duas pessoas a par da ligação telefônica.

Segundo a mesma fonte, Trump também mencionou o envio de mísseis ATACMS, fabricados nos Estados Unidos, para a Ucrânia.

Recentemente, o presidente americano disse estar "decepcionado" com Putin por continuar atacando a Ucrânia como se as conversas telefônicas "não significassem nada".

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou a informação publicada pelo Financial Times e acusou o jornal de ser conhecido por "tirar palavras de contexto".

