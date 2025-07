EUA fecham acordo comercial com a Indonésia, diz Trump sem fornecer detalhes

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que fechou um acordo comercial com a Indonésia.

"Um grande acordo, para todos, acaba de ser feito com a Indonésia. Tratei diretamente com seu presidente altamente respeitado. DETALHES A SEGUIR!!!", disse Trump em publicação no Truth Social.

Trump havia ameaçado o país do sudeste asiático com uma tarifa de 32% a partir de 1º de agosto em uma carta enviada ao presidente indonésio, Prabowo Subianto, na semana passada.

Ele enviou cartas semelhantes a cerca de duas dúzias de parceiros comerciais neste mês, incluindo Canadá, Japão e Brasil, estabelecendo taxas tarifárias gerais que variam de 20% a 50%, bem como uma tarifa de 50% sobre o cobre.

O prazo de 1º de agosto fornece aos países visados tempo para negociar acordos que possam reduzir as tarifas ameaçadas. Alguns investidores e economistas também notaram o padrão de Trump de recuar em suas ameaças tarifárias.

Desde o lançamento de sua política tarifária, Trump chegou a acordos comerciais com três outros países: China, Reino Unido e Vietnã.

(Reportagem de Bhargav Acharya)