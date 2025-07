Trump diz que chegou a um acordo comercial com a Indonésia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (15) que chegou a um acordo comercial com a Indonésia, que poderia permitir ao país do sudeste asiático evitar tarifas além do mínimo de 10% imposto por Washington.

O governo Trump tenta concluir acordos comerciais com seus parceiros, a quem o presidente republicano ameaçou com tarifas adicionais pesadas.

Até o momento, Washington só chegou a acordos com o Reino Unido e o Vietnã, além de concordar com a China para reduzir temporariamente as tarifas "recíprocas".

Na semana passada, Trump ameaçou as importações de produtos indonésios com uma tarifa de 32% a partir de 1º de agosto.

"Ótimo acordo, para todos, acertado com a Indonésia. Negociei diretamente com o seu muito respeitado presidente", escreveu Trump nesta terça-feira em sua plataforma Truth Social, sem fornecer detalhes.

Em abril, Trump impôs uma tarifa mínima universal de 10% a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos e tarifas muito mais altas a dezenas de economias, entre elas a Indonésia.

Recentemente, o governo adiou para 1º de agosto o prazo para que essas tarifas mais altas entrassem em vigor (o prazo anterior era 9 de julho).

