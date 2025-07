Trump diz que acordo com Indonésia prevê abertura de mercado e compra de jatos da Boeing

O presidente americano, Donald Trump, disse que finalizou um acordo com a Indonésia, após conversar com o presidente do país, Prabowo Subianto. Em publicação na Truth Social nesta terça, 15, ele citou um "acordo histórico" que abrirá todo o mercado do país asiático para o Estados Unidos "pela primeira vez na história".

"Como parte do acordo, a Indonésia se comprometeu a comprar US$ 15 bilhões em energia dos EUA, US$ 4,5 bilhões em produtos agrícolas americanos e 50 jatos Boeing, muitos deles 777", escreveu, ao ressaltar que os pecuaristas, agricultores e pescadores americanos terão "acesso completo e total" ao mercado indonésio.

Na postagem, Trump reafirmou a tarifa de 19% sobre produtos indonésios, enquanto as exportações dos EUA para a Indonésia "serão livres de tarifas e barreiras não tarifárias".

"Se houver qualquer transbordo de um país com tarifa mais alta, essa tarifa será adicionada à tarifa que a Indonésia está pagando. Agradecemos ao povo da Indonésia pela amizade e pelo compromisso com o equilíbrio do nosso déficit comercial", disse na mensagem.