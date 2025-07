Trump anuncia armas para a Ucrânia e ameaça a Rússia com tarifa de 100%

Donald Trump confirmou ontem que os EUA voltarão a fornecer armas para a Ucrânia, incluindo mísseis e o sistema de defesa antiaérea Patriot.

Trump também deu mais um ultimato, de 50 dias, para que Rússia e Ucrânia cheguem a uma trégua, caso contrário os EUA adotarão tarifas adicionais de 100% sobre produtos russos.

O presidente americano ameaçou com a mesma tarifa parceiros comerciais de Moscou, o que, em tese, incluiria o Brasil.

Não é a primeira vez que Trump ameaça a Rússia ou anuncia avanços em acordos de cessar-fogo. Nas ocasiões anteriores, as palavras não se transformaram em ação.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, classificou as declarações de Trump como positivas, mas disse que o prazo de 50 dias "é muito longo".

A China criticou as ameaças de tarifas a parceiros da Rússia, chamando-as de "coerção".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as declarações do presidente dos EUA são muito sérias.

"Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington. E, se e quando o presidente Putin considerar necessário, ele certamente fará comentários."

China cresce acima da meta de 5%, apesar das tarifas de Trump

A economia da China cresceu 5,2% no segundo trimestre do ano, acima da meta de 5% do governo para o ano, apesar da guerra tarifária iniciada por Donald Trump.

O índice, porém, ficou abaixo dos 5,4% verificados no primeiro semestre.

"A economia nacional resistiu à pressão e mostrou uma melhora constante apesar dos desafios", disse o vice-diretor do Departamento Nacional de Estatísticas, Sheng Laiyun, em coletiva de imprensa.

Analistas, porém, dizem que o crescimento deve ser mais lento nos próximos meses.

"Com as exportações destinadas a desacelerar e o impulso de apoio fiscal prestes a desaparecer, é provável que o crescimento desacelere ainda mais durante a segunda metade deste ano", disse em comunicado Zichun Huang, economista para a China na Capital Economics, uma consultoria econômica inglesa.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil e destino de cerca de 30% das exportações do país.

Israel ataca a Síria e o Líbano

Israel atacou hoje a Síria e o Líbano. Segundo a agência de notícias Reuters, houve pelo menos quatro ataques na região de Sweida, no sul da Síria. Israel alega que a ofensiva visa proteger a minoria drusa e "desmilitarizar" o lado sírio da região de fronteira.

Desde domingo, confrontos entre drusos e beduínos deixaram mais de 100 mortos na região. No Líbano, Israel disse que os alvos foram "complexos militares" do Hezbollah no vale do Bekaa, no leste do país. O ataque israelense ocorreu apesar de um acordo de cessar-fogo com o Líbano que está em vigor desde novembro.

Índia ordena inspeção em aviões Boeing

A Índia ordenou a inspeção nos interruptores de fornecimento de combustível de todos os aviões Boeing registrados em seu território. A medida foi tomada após a queda do voo B-787, da Air India, que deixou 260 mortos no mês passado.

Gravações da cabine indicaram que a perda repentina de potência nos dois motores do avião foi provocada pelos interruptores na posição de corte de combustível. Em 2018, a agência de aviação dos EUA alertou sobre a possível ativação do interruptor de fornecimento controle de combustível em aviões da Boeing, incluindo o modelo 787.

UMA IMAGEM