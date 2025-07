Treino após os 50 anos: 6 erros para evitar e emagrecer com saúde

Depois dos 50, o corpo começa a contar uma nova história. A produção de hormônios como a testosterona (nos homens) e a progesterona (nas mulheres) entra em declínio, o metabolismo desacelera e a perda de massa muscular se torna um desafio tão inevitável quanto insistente. É aí que muita gente resolve "fazer algo pela saúde". A academia vira aliada, as caminhadas se tornam frequentes, a alimentação melhora —e, ainda assim, os resultados teimam em não aparecer.

Não é má vontade do seu corpo. Pode ser só que você esteja cometendo erros comuns, mas corrigíveis. A seguir, mostramos seis deslizes clássicos nos treinos de quem passou dos 50 e o que dizem os especialistas sobre como evitá-los.

1. Ficar só nos aeróbicos

Caminhada, bicicleta, natação e hidroginástica são ótimos exercícios para o coração. Reduzem o risco de hipertensão, infarto, AVC e diabetes. Mas não bastam.

Musculação, treino funcional, exercícios com elástico ou até com o peso do próprio corpo (flexão de braços, barra fixa, agachamento etc.) são fundamentais para manter a massa muscular e a força —bens preciosos quando o corpo começa a envelhecer.

Um estudo da Universidade de Indiana, nos EUA, mostrou que o treino resistido melhora o desempenho em tarefas do dia a dia: subir escadas, levantar rápido da cadeira, carregar peso. E tem mais:

Melhora a sensibilidade à insulina e ajuda no controle da glicemia (nível de açúcar no sangue), diminuindo o risco de diabetes;

Fortalece os ossos, prevenindo osteoporose;

Aumenta o metabolismo em repouso, elevando o gasto calórico;

Estimula a testosterona, essencial para libido, músculos e queima de gordura.

Não é sobre abandonar o aeróbico, mas equilibrar as duas modalidades para melhores resultados.

2. Pegar muito leve na musculação

Pegar leve demais na musculação pode ser confortável, mas é ineficaz. Se o treino não for suficientemente intenso, o corpo não vai reagir com ganho de força ou de massa muscular —o que ajuda no emagrecimento.

O medo de se machucar é comum, mas com orientação profissional, cargas progressivas e atenção à postura, os riscos de lesão caem drasticamente. O segredo está no equilíbrio entre desafio e segurança, sempre respeitando o número de repetições e séries determinados pelo professor.

3. Treinar sem regularidade

Frequência é tudo. Sem ela, não existe evolução. Pensando em saúde e emagrecimento, o ideal é fazer exercícios de força e aeróbicos pelo menos três vezes na semana. Sem regularidade mínima, o corpo não recebe estímulos suficientes para mudar.

No começo, pode ser difícil ter uma constância, mas insista até que o treino se torne um hábito, algo que você realiza naturalmente, como escovar os dentes.

Obviamente, existe um limite que deve ser respeitado. Não é para você fazer exercícios por quatro horas, sete dias da semana. Falamos disso no próximo erro.

4. Exagerar nos exercícios

Manter a rotina de treinos é ótimo, mas exagerar não faz bem à saúde. Overtraining, o nome técnico para o excesso de treino, causa o efeito oposto ao desejado:

Aumenta o cortisol (hormônio do estresse), que reduz a testosterona. Isso pode reduzir o ganho de força e de massa muscular e a queima de gordura.

Piora o sono, que é muito importante para os resultados do treino e a saúde.

Estimula a fome emocional, sabotando a dieta.

O corpo precisa de 24 a 72 horas para se recuperar. Se quiser treinar todos os dias, alterne grupos musculares nos exercícios de força ou variações de intensidade nos aeróbicos. E se dê ao luxo de, ao menos uma vez por semana, não fazer nada.

Sobre a duração do treino, pensando em saúde, um bom limite é fazer até uma hora de exercício —a partir desse tempo, o exercício torna-se um estresse muito grande para o corpo.

Claro que existem situações onde a atividade física leva mais tempo, como num treino para uma maratona, mas é preciso avaliar caso a caso, sempre com orientação de um profissional de educação física.

5. Esquecer do aquecimento

Não importa se você vai correr ou levantar peso: aquecer é essencial. O aquecimento lubrifica as articulações, aumenta a temperatura corporal e prepara os músculos para o esforço. Isso reduz o risco de lesões e melhora o desempenho na atividade física —o que trará mais resultados.

Na musculação, basta fazer a primeira série com carga bem leve. Em exercícios aeróbicos, como corrida, bike e natação, comece em ritmo suave por 10 a 20 minutos —a depender do seu condicionamento físico.

6. Ter metas não compatíveis com a idade

Conforme envelhecemos, é natural haver uma queda no desempenho físico, causada pela perda da capacidade renal, respiratória e muscular.

Mas isso não é um fator que impede você de praticar qualquer esporte, basta definir metas que possam ser alcançadas na sua idade. Não adianta, por exemplo, querer correr na mesma velocidade de um jovem de 22 anos muito bem treinado. Ao traçar metas muito altas, você corre o risco de se frustrar, perder a motivação para praticar exercícios e ainda causar lesões.

Fontes: Patrick Mariconi, educador físico; Guilherme Moscardi, educador físico; Wiston Adan, profissional de educação física.

*Com informações de reportagem publicada em 01/06/2023.