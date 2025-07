Temores do Fed sobre inflação começam a se concretizar com dados de junho

Por Howard Schneider

(Reuters) - O aumento dos preços de uma série de produtos, de café a equipamentos de áudio e móveis domésticos, elevou a inflação dos Estados Unidos em junho, o que economistas consideram uma evidência de que as tarifas de importação do presidente Donald Trump estão sendo repassadas aos consumidores.

Os preços ao consumidor subiram 0,3% em junho, após um aumento de 0,1% em maio.

Economistas - e as autoridades do Fed - afirmam que esperam que a inflação acelere neste ano, à medida que o impacto defasado das tarifas seja repassado pelas empresas, e os dados de junho sugerem que o Fed pode continuar relutante em cortar a taxa de juros até que haja mais informações.

O choque de preço das tarifas pode acabar sendo um ajuste temporário e único. No entanto, com os níveis finais das tarifas ainda sendo considerados por Trump, e com a ameaça de taxas mais altas a partir de 1º de agosto, as perspectivas de inflação permanecem instáveis.

"O relatório de hoje mostrou que as tarifas estão começando a ser cobradas", disse Omair Sharif, chefe da Inflation Insights. "Os preços de vestuário subiram, os preços de móveis domésticos saltaram."

Esses são itens altamente importados e os aumentos foram significativos.

Os preços de equipamentos de áudio e vídeo subiram 1,1% durante o mês e 11,1% na base anual, o maior salto de todos os tempos em uma categoria em que a globalização tem significado preços estáveis ou em queda.

É provável que o Fed continue cauteloso, conforme tem enfrentado críticas quase diárias de Trump por não cortar os juros, uma medida que o banco central tem relutado em tomar até que esteja claro onde as tarifas deixarão a economia dos EUA.

Autoridades do Fed consideram que os resultados imediatos mais prováveis são inflação mais alta, crescimento mais lento ou uma combinação de ambos.

O governo Trump argumenta que, ao longo do tempo, suas propostas tarifárias impulsionarão o crescimento econômico e manterão a inflação moderada, e que os juros devem ser reduzidos nesse meio tempo.

"Com aumentos em categorias como móveis domésticos, recreação e vestuário, as taxas de importação estão sendo lentamente filtradas", escreveu Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. "Seria sensato que o Fed se mantivesse à margem por mais alguns meses, pelo menos."

Os investidores ainda esperam que o Fed corte os juros em 0,25 ponto percentual em setembro da atual faixa de 4,25% a 4,5%, mantida desde dezembro, mas as chances de um corte na próxima reunião de 29 e 30 de julho estão agora abaixo de 5%.

Até o momento, as tarifas estavam tendo apenas um impacto limitado sobre a inflação, mas os economistas, de modo geral, esperam que elas acabem se infiltrando nos preços de varejo.