Tem mais de 40 anos? Confira 5 produtos para hidratar e tratar pele madura

A pele madura requer alguns cuidados específicos para garantir saúde e vitalidade. Flacidez, linhas de expressão, rugas mais visíveis e manchas passam a ser mais frequentes a partir dos 40 anos.

Portanto, nessa fase, a rotina de skincare precisa ter hidratação, nutrição, antioxidantes e ativos que auxiliem na renovação celular, produção de colágeno e que ajam nos sinais de envelhecimento.

Boas apostas podem ser em produtos que possuem ingredientes como ácido hialurônico, peptídeos e antioxidantes, como vitamina C, retinoides e ácido glicólico.

Com isso em mente, o Guia de Compras UOL fez uma seleção especial para ajudar você a encontrar os produtos que se encaixam em seu perfil. Confira:

O Renew Platinum Sérum foi desenvolvido para levantar, firmar e reativar a vitalidade da pele flácida. Com tecnologia Protinol e com biopolímero firmador, ele promete um efeito lifting imediato, que vai se intensificando com o uso contínuo.

Além disso, a marca diz que o produto promove um efeito tensor que ajuda a redefinir os contornos faciais —que vão derretendo com o passar dos anos—, deixando a pele com aspecto mais firme e elástico.

A fórmula também promete estimular a produção de dois tipos de colágeno, preenchendo com hidratação, revitalizando e fortalecendo a pele.

Segundo a marca, esse gel creme firma e trata sinais do envelhecimento da pele ao mesmo tempo em que protege contra os raios solares, já que possui FPS 30.

Com fórmula desenvolvida especialmente para peles maduras, o produto promete aumentar a produção de colágeno e elastina, para dar mais firmeza e elasticidade. Além disso, a empresa diz que ele suaviza os impactos da menopausa sobre a pele ao reduzir rugas, iluminar e uniformizar a textura e o tom.

Outra ação prometida é a ativação da vitalidade celular e proteção contra danos causados pela luz azul, pelos radicais livres e pelo fotoenvelhecimento.

O hidratante tem textura mais densa e é indicado para a pele madura e seca. Segundo a marca, o creme age diretamente nas manchas da idade, por trazer na fórmula uma combinação de ativos derivados do ômega e extrato de café, que ajuda a estimular o colágeno da pele.

Ele promete reduzir rugas profundas, uniformizar o tom da pele, além de firmar e estimular a produção de colágeno. Pode ser usado de dia e de noite e é 100% livre de toxinas.

A diferença deste sérum, segundo a marca, é que ele contém um ativo exclusivo desenvolvido para prevenir a glicação da pele, processo no qual o açúcar danifica as fibras de colágeno, podendo causar a perda de firmeza e a formação de rugas.

O produto promete neutralizar as moléculas de açúcar antes que elas se liguem ao colágeno, mantendo a pele jovem e firme.

A fórmula também traz Q10 puro, que tem o papel de reduz as rugas e linhas finas já existentes.

O produto promete proteger a pele contra os efeitos causados pelos radicais livres.

Segundo a marca, a fórmula foi desenvolvida com 10% de vitamina C estabilizada, que mesmo em contato com o ar não oxida e entrega todos os benefícios desse ingrediente antioxidante na pele, sem perder seu potencial ao longo do uso.

Promete também auxiliar na redução de linhas finas e recuperar a luminosidade da pele na primeira aplicação.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.