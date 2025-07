Tarifa de 50% dos EUA pode ter impacto na receita da Embraer similar ao da Covid, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - As tarifas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto podem ter um impacto na receita da Embraer semelhante ao da crise da Covid-19, disse o presidente-executivo da companhia, Francisco Gomes Neto, nesta terça-feira.

Neto disse em entrevista a jornalistas que as tarifas podem causar cancelamentos de pedidos, adiamentos de entregas e diminuição de investimentos, além de possíveis reduções na força de trabalho. Ele acrescentou que as tarifas de 50% seriam praticamente um embargo comercial, tornando "inviáveis" as exportações para os EUA.

(Reportagem de Gabriel Araujo)