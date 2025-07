Tarcísio recebe empresários após tarifaço; balanço será enviado a Alckmin

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu na manhã de hoje um grupo de empresários de setores que devem ser impactados pela imposição de tarifas sobre produtos brasileiros por parte do presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Encontro entre governador e empresários durou cerca de 1h30, no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. O encontro foi marcado para as 10h e se encerrou por volta das 11h40. Foram convidados empresários de setores específicos da economia paulista que podem ser afetados com a taxação de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, como os exportadores de suco de laranja e de carne.

Objetivo da reunião é fazer um diagnóstico sobre a situação do empresariado paulista, informou uma fonte do entorno do governador. Segundo um secretário do governo paulista, o objetivo é mapear o impacto do tarifaço de Trump e "checar com o diagnóstico feito nacionalmente".

Diagnóstico do estado será enviado ao governo federal. Segundo interlocutor do governo paulista, o balanço será enviado ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, e está trabalhando na interlocução.

O que se pretende, dizem aliados do governador, é uma "atuação única", "sem duplicidade de informações". A assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que a pasta não havia sido contatada pelo governo de São Paulo até a publicação da reportagem.

Enquanto Tarcísio faz reunião com empresários paulistas, Alckmin se encontra com representantes nacionais de setores afetados. Um deles é o das carnes. O diretor de assuntos estratégicos da Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), Julio Ramos, se reuniu com o governador de São Paulo na manhã de hoje e o presidente e Roberto Perosa, com o governo federal.

Lula determinou na noite de domingo (13) a criação de um comitê interministerial. O objetivo do grupo é conversar com os setores mais afetados e identificar os impactos sofrido pelos setores. Alckmin foi escolhido para presidir o comitê.

Mudança de discurso e foco na economia

Mudança de rota adotada pelo governador Tarcísio reflete momento de desgaste político. Na avaliação do entorno do governador, o ambiente nacional polarizado se tornou ainda pior depois do anúncio de Trump sobre a taxação de produtos brasileiros.

Na avaliação de aliados, Tarcísio foi "pressionado" pela situação. Aliados dizem que o governador de São Paulo sofreu pressão para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o anúncio do presidente dos EUA. "Ele teve que se manifestar diante daquela situação", disse um dos secretários mais próximos ao governador.

No momento, a ordem é "deixar a poeira baixar" e focar no discurso econômico. Logo após ter publicado mensagens nas redes sociais apoiando Bolsonaro e atacando Lula, Tarcísio sofreu desgaste político e um dia depois adotou um tom mais ameno e ponderado nos discursos. Bolsonaro "é aliado de Tarcísio, não subalterno a ele", avaliou um aliado.