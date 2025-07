STOXX 600 sobe com expectativa de negociações comerciais entre EUA e UE

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta terça-feira, com a melhora do sentimento dos investidores depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou estar disposto a negociar tarifas com a União Europeia, enquanto as atenções se voltam para balanços corporativos.

O índice STOXX 600 subia 0,27%, para 548,47 pontos.

Na segunda-feira, a UE acusou os EUA de resistir a um acordo comercial e alertou para a adoção de contramedidas caso não se chegue a um acordo. Trump, por sua vez, disse que estava aberto a discussões, acrescentando que as autoridades da UE visitariam os EUA para negociações comerciais.

Trump aumentou as tensões comerciais no fim de semana, ameaçando impor uma tarifa de 30% sobre a maioria dos produtos da UE a partir de 1º de agosto.

"Os investidores estão analisando além dos comentários iniciais das manchetes dos EUA e esperando para ver como as negociações avançam", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Enquanto isso, com um quadro de tarifas em constante mudança, a atenção está se voltando para os balanços a fim de obter pistas sobre o impacto da guerra comercial nos resultados das empresas.

As ações de mídia subiam 1,2%, enquanto as ações de automóveis e o setor de tecnologia ganhavam mais de 1% cada. Enquanto isso, os papéis de telecomunicações caíam 1%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,03%, a 9.001 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,21%, a 24.211 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,17%, a 7.821 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,04%, a 40.200 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,35%, a 1.986 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,39%, a 7.737 pontos.