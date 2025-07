Standard Chartered lança negociação à vista de bitcoin e ether para clientes institucionais

HONG KONG (Reuters) - O Standard Chartered permitirá que clientes institucionais negociem bitcoin e ether por meio de sua filial no Reino Unido, disse o banco nesta terça-feira, tornando-se o que disse ser o primeiro banco global sistemicamente importante a oferecer esses serviços de criptomoeda.

Algumas instituições financeiras disseram que estão vendo mais demanda dos clientes por produtos de criptomoedas à medida que o preço do bitcoin atinge níveis recordes, ajudado pela postura favorável do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às moedas digitais.

Clientes institucionais em todo o mundo, incluindo empresas, investidores e gestores de ativos, poderão conduzir negociações de criptomoeda à vista por meio das plataformas existentes do Standard Chartered e, em breve, serão oferecidas negociações a termo não entregáveis, disse o banco em um comunicado.

O Standard Chartered já oferece produtos de moedas digitais, incluindo trading, por meio de duas empresas subsidiárias independentes: Zodia Markets e Zodia Custody. A Zodia Markets permite que os clientes negociem mais de 70 ativos de criptomoedas, disse um porta-voz do Standard Chartered.

"À medida que a demanda do cliente acelera ainda mais, queremos oferecer aos clientes uma rota para transacionar, negociar e gerenciar o risco de ativos digitais com segurança e eficiência dentro dos requisitos regulamentares", disse o presidente-executivo Bill Winters no comunicado.

Os mercados de criptoativos têm se recuperado gradualmente nos últimos anos, depois que uma série de falências de empresas de criptomoedas em 2022 revelou uma má conduta generalizada em todo o setor nascente e levou o dinheiro de milhões de investidores.

A Câmara dos Deputados dos EUA deve aprovar uma série de projetos de lei relacionados com criptomoedas nesta semana, que a maioria republicana apelidou de "semana da cripto".

Alguns bancos dos EUA estão realizando discussões internas sobre a expansão para as criptomoedas, um setor que muitos evitavam anteriormente, e o Société Générale da França se tornou no mês passado o primeiro grande banco do mundo a lançar uma stablecoin atrelada ao dólar.

(Reportagem de Selena Li, em Hong Kong, e Elizabeth Howcroft, em Paris)