S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes com salto da Nvidia, dados e balanços de bancos em foco

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - O Nasdaq e o S&P 500 atingiram novas máximas recordes nesta terça-feira graças aos ganhos da Nvidia, enquanto os investidores avaliavam um relatório de inflação nos Estados Unidos em grande parte em linha com o esperado e os resultados de bancos que deram início à temporada de balanços do segundo trimestre.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor dos EUA subiram em junho como esperado. Na base anual, os preços avançaram 2,7%, em comparação com a expectativa de 2,6%.

O núcleo, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,2% na base mensal e 2,9% na base anual, mas os resultados ficaram abaixo das estimativas.

"Há poucas evidências de que parte da inflação tarifária esteja começando a se infiltrar", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

"Portanto, o resultado final é que o aspecto inflacionário das tarifas ainda precisa ser monitorado."

As chances de um corte na taxa de juros em julho tornaram-se quase nulas, enquanto a precificação dos mercados para uma redução em setembro caíram ligeiramente para cerca de 56%, de acordo com o CME FedWatch.

O S&P 500 subia 0,25%, para 6.284,24 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,69%, a 20.782,58 pontos. O Dow Jones Industrial Average caía 0,24%, para 44.353,40 pontos.

O Nasdaq e o S&P 500 foram impulsionados pela líder em chips de IA Nvidia, que subia 5% após revelar planos para retomar as vendas de seu chip de IA H20 para a China.

Outros fabricantes de chips também avançavam, com a Advanced Micro Devices subindo 8% e a Super Micro Computer ganhando 5%. O Philadelphia Semiconductor Index subia 2,1%.

Wall Street deu início à temporada de balanços do segundo trimestre com os grandes bancos no centro das atenções. O JPMorgan Chase caía 1% apesar de ter aumentado sua perspectiva de margem financeira para 2025, enquanto as ações do Wells Fargo recuavam 5% mesmo com o aumento de seu lucro trimestral devido à redução das reservas para perdas com empréstimos.