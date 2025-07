Muitos, sobretudo no mercado financeiro, comemoraram o recuo do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica, do Banco Central), divulgado na segunda-feira (14). O índice recuou 0,74% em relação a abril, mais do que os analistas previam (está 3,2% acima do registrado em maio de 2024).

A contração é ainda mais forte porque tem como base a revisão ligeiramente para baixo do IBC-Br nos meses de abril e março. A comemoração se prende à avaliação de que a atividade econômica em queda é um sinal positivo para a marcha da inflação e, em consequência, de menos pressão sobre a política de juros.

Colunistas do UOL

Lado "bom" e lado "ruim"

Como, porém, sempre há um outro lado da moeda, o lado "bom" da perspectiva de encolhimento econômico despreza o lado "ruim" da possível tendência de queda da atividade. Este lado é do potencial encolhimento da arrecadação de tributos, o que pode complicar ainda mais a gestão da política fiscal. As receitas públicas são diretamente dependentes da expansão ou retração da atividade econômica.

A marcha do IBC-Br, nos primeiros cinco meses do ano, comprova que a economia avançou, no período, puxada pela agropecuária. Com o fim da colheita da safra de soja em abril, o setor registrou retração de 4,2% em maio, na comparação com abril. Quedas no volume de atividade do agro são previstas pelo menos até agosto.

Mas também os outros setores econômicos apresentaram movimentos mais moderados em maio. O grupo ex-agro recuou 0,3% no mês. Na verdade, conforme análise da consultoria MCM 4intelligence, os segmentos produtivos mais aderentes ao ciclo econômico têm apresentado ritmo menor de crescimento desde fins de 2024.

Esses setores e segmentos com comportamento mais sensíveis às variações da atividade observaram crescimento médio mensal de 0,06%, de setembro de 2024 a maio de 2025, depois de avançarem 0,45%, na média mensal do período análogo anterior, ou seja, de outubro de 2023 a setembro de 2024. O recuo é considerável.

Tendência de queda

A tendência de queda do crescimento deve ficar ainda mais evidente já a partir dos números da atividade econômica do segundo trimestre do ano. As projeções no mercado financeiro, para o IBC-Br de junho são de alta de 0,5%, com recuo do avanço, em relação a junho de 2024, para 1,9%.

Se essa projeção se confirmar, pelo IBC-Br, o crescimento no segundo trimestre, sobre o primeiro trimestre, ficará em 0,4% (2,5% interanual), alinhado com as projeções de expansão do PIB (Produto Interno Bruto) no período, atualmente em 0,5% (2,4% interanual). Seria uma freada brusca na comparação com a expansão de 1,4%, registrada no primeiro trimestre.

Nessas estimativas não estão incluídas as expectativas de contração da economia, em reação ao tarifaço de 50% linear sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, previsto para se tornar efetivo a partir de 1º de agosto. Se as sobretaxas foram realmente aplicadas — o que não é certo, diante do histórico de recuos do presidente americano, Donald Trump — prevê-se que o PIB de 2025 poderá sofrer um encolhimento de 0,3 ponto percentual a 0,5 pp.

Vitória por pontos

A tendência de evolução da atividade parece dar uma vitória por (poucos) pontos à política monetária contracionista, no confronto que vem travando com a política fiscal — e parafiscal — expansionista do governo.

Enquanto o governo se mostra disposto a dobrar a aposta — com ampliação do crédito consignado, maiores descontos nas tarifas de energia, mais abrangência no vale gás e agora o ressarcimento dos desvios na Previdência Social —, dando força ao mercado de trabalho e aos salários, os juros básicos nas alturas parecem que conseguirão, aos poucos, segurar a atividade.

Um elemento que dá suporte a essa conclusão vem do mercado de trabalho específico do setor de serviços, o mais importante na economia brasileira, e também o mais sensível ao ciclo econômico e à queda de braço entre os estímulos governamentais e as restrições dos juros elevados.

Os números acumulados do emprego no setor de serviços ainda são positivos, mas em ritmo cada vez menor. Em maio, por exemplo, a atividade em serviços cresceu apenas 0,1% sobre abril. Uma indicação mais segura de que a atividade no setor está esfriando vem do fato de que, desde dezembro, mês a mês, o volume de demissões, nos serviços, tem ficado acima do total de contratações.