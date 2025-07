O corpo sussura: como, em silêncio, a ioga ensina a ouvir a si mesmo

Em um mundo que exige velocidade e performance o tempo todo, parar para ouvir o próprio corpo parece um luxo —quando deveria ser uma prática diária. É nesse contexto que a ioga se torna uma aliada poderosa. Mais do que alongamentos ou exercícios físicos, a prática é um caminho para o autoconhecimento e o equilíbrio entre corpo e mente.

A hatha ioga, estilo clássico que originou as demais vertentes, convida o praticante a se reconectar com seu ritmo interno por meio de posturas (asanas), exercícios respiratórios (pranayamas), meditação e relaxamento;

Cada posição é mantida por várias respirações profundas e conscientes, o que promove foco, força, flexibilidade e, principalmente, presença;

A prática é suave, mas intensa, e os benefícios estão comprovados por estudos: melhora da memória, redução do estresse e menor risco de doenças cardíacas, entre outros.

Mais do que resultados físicos, a ioga ensina a desacelerar o pensamento e ouvir os sinais do corpo —aqueles que geralmente ignoramos.

Segundo a guru Gurumayi Chidvilasananda, "não nos alimentamos só do que comemos. Precisamos vigiar tudo o que colocamos para dentro, o que vemos e o que ouvimos." Nesse sentido, a ioga é um convite a filtrar estímulos e cultivar o silêncio como parte da cura.

Silêncio tem potencial transformador

Em tempos barulhentos (não só de sons, mas de informações, expectativas e exigências), o silêncio se torna um bem escasso e essencial. Não é à toa que tantas pessoas se sentem exaustas, mesmo sem compreenderem exatamente o por quê.

O problema não está na tecnologia em si, mas no uso que fazemos dela: pulamos de uma tarefa para outra, consumimos conteúdos em excesso e evitamos as pausas. Mas, como ensina o escritor indiano Sadhguru, "o silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência". Ele é a ponte entre a vida automática e a vida com significado.

A prática da ashtanga ioga, por exemplo, com suas séries fixas e sem comando verbal do professor, é um excelente exercício de escuta interna. Ao repetir movimentos conhecidos sem precisar olhar ou ouvir o outro, o aluno mergulha em um estado meditativo —e silencioso;

Nesse espaço de silêncio, emergem sensações, emoções e até contradições humanas que precisam ser reconhecidas e elaboradas;

Ouvir o próprio corpo é, muitas vezes, o primeiro passo para lidar com angústias profundas, medos e dores ignoradas. A pausa deixa de ser uma ameaça e passa a ser um ato de coragem.

Imagem: iStock

Além da ioga, no que mais investir?

Silenciar não é fácil —principalmente quando a mente foi treinada para estar sempre ocupada. Por isso, o primeiro passo pode ser mais simples do que parece.

Tomar um banho mais longo, contemplar o céu, andar descalço, deixar o celular de lado por uma hora. Não se trata apenas de ficar sem falar, mas de permitir que a mente desacelere. A psicoterapia permite se autoconhecer, bem como aprender a ouvir mais do que falar, observar sem julgar, e respeitar o ritmo do próprio corpo.

A atenção, hoje, é o maior ativo da humanidade —e talvez por isso seja tão disputada por empresas, redes sociais e ambientes de trabalho. Mas ela também é nossa chave para o autoconhecimento. Ao cultivarmos o silêncio, reaprendemos a nos escutar e a escutar o outro com curiosidade e afeto.

Fontes: psicólogos Rossandro Klinjey e Alexandre Coimbra Amaral; e Giuliano Nucci, professor de ioga.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/08/2023 e 06/01/2024.