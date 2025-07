Sakamoto: Reuniões do tarifaço têm disputas Lula vs Tarcísio vs Eduardo

Por trás dos encontros com empresários para tentar encontrar soluções para o tarifaço imposto por Donaldo Trump, estão disputas entre o presidente Lula (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (PL) de olho nas eleições de 2026, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

Eduardo voltou a criticar o governador de São Paulo, que tenta negociar as tarifas que os EUA aplicaram sobre produtos brasileiros. O deputado federal licenciado disse que, para Tarcísio, "subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais".

Quando se observam essas reuniões em Brasília e São Paulo, há duas disputas rolando. Uma é entre Lula e Tarcísio pensando em 2026; a segunda, entre Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, que já disse que esse tipo de reunião do governador é um desrespeito a ele, que chamou para si parte da responsabilidade pelas sanções econômicas que o Brasil está sofrendo em troca da liberdade do pai dele.

Tarcísio está emparedado entre dois processos. Há essa questão de conseguir apoio e simpatia da extrema direita bolsonarista, chancelando o que Trump fez com Bolsonaro, mas do outro lado há trabalhadores e empresários de São Paulo, um dos estados mais prejudicados, dizendo que sairão perdendo.

Nesse segundo momento, Tarcísio tenta mostrar que está agindo pela solução do problema, o que irritou Eduardo. Ele e família acham que a única solução é o julgamento contra Bolsonaro ser interrompido, o que não acontecerá pelo que temos visto.

Essas reuniões escondem duas disputas: a eleitoral, da centro esquerda contra a direita em 2026, e a do bolsonarismo contra o bolsonarismo, para quem de fato terá a cadeira para disputar com o Lula no ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destacou que as conversas paralelas tendem a dificultar um consenso para resolver a questão do tarifaço.

O foco principal de negociação é Brasília, que tem a capacidade de interlocução com o governo norte-americano. Quem está fazendo a negociação e representando os interesses do Brasil nos EUA é o governo federal, que saiu das urnas como representante oficial do povo brasileiro nessa situação.

O governo federal tem capacidade de fazer interlocução com outros países, como China, Índia e outros locais para os quais a produção que for bloqueada pelos EUA pode ser escoada. A primazia desse processo cabe ao governo federal, e faz mais sentido isso.

Temos visto isso com dois focos, do governo federal e do estadual, por conta de questões eleitorais. Tarcísio é pré-candidato à Presidência da República e Lula é candidato à reeleição. Não sabemos se, nos bastidores, o governo federal convidou os governos estaduais participassem dessa interlocução em Brasília, o que seria bastante positivo.

De maneira geral, quem está mais fora d'água é o governo de São Paulo. Essa sobreposição de agendas não interessa ao país. O importante é fortalecer o principal interlocutor, que vai se desenhando como o vice-presidente Geraldo Alckmin, nesse processo de diálogo com EUA, outros países e empresas. Essa situação na qual ocorrem duas reuniões em dois momentos diferentes deriva do fato de que 2026 já começou. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

