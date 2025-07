Quem está por trás de Trump?, diz governo Putin sobre trégua em 50 dias

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, questionou hoje a motivação para o prazo de 50 dias dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para Moscou chegar a uma trégua na guerra contra a Ucrânia. Ontem, o republicano também citou taxas de até 100% sobre os russos, caso não haja acordo.

O que aconteceu

Lavrov disse que Trump sofre uma "pressão indecente" da União Europeia e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). "Anteriormente, havia também os prazos de 24 horas e de 100 dias. Já vimos tudo isso e gostaríamos realmente de entender a motivação do presidente dos EUA", indagou, segundo a agência russa estatal Tass.

Ministro afirmou que a Rússia conseguiria lidar com novas sanções. "O número de sanções anunciadas contra nós já é sem precedentes. Estamos lidando com isso, não tenho dúvidas de que conseguiremos lidar com elas".

Sergey Lavrov ainda disse que a União Europeia e a Otan tentam "arrastar" os EUA para os anúncios de sanções. "Temos um ditado: 'Se você cavar um buraco para os outros, você mesmo cairá nele'. As sanções já impostas pela União Europeia e as que estão sendo preparadas em Bruxelas [Otan], juntamente com as tentativas de arrastar os EUA para esse vórtice de sanções, tudo isso [...] já causou danos severos à economia europeia".

Ontem, Trump também confirmou a retomada do envio de sistemas de defesa aérea para os ucranianos. Ao lado do secretário-geral da Otan, ele afirmou que a conta será paga pela entidade.

Mais cedo, Dmitry Peskov, porta-voz do governo Putin, disse que as declarações de Trump são muito sérias. "As decisões que estão sendo tomadas em Washington, nos países da Otan e diretamente em Bruxelas são percebidas pelo lado ucraniano não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra".

Brasil pode sofrer sanções, diz Otan

Países como Brasil, China e Índia poderão sofrer novas sanções, diz Otan. A afirmação foi feita por Mark Rutte, secretário-geral da entidade, sobre a possibilidade da Rússia não aceitar negociações de paz com a Ucrânia.

Rutte alertou que os países que continuarem negociando com a Rússia serão 'duramente atingidos'. O comentário foi feito hoje durante uma reunião com senadores americanos no Capitólio.