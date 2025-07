Rússia diz que ameaça de Trump é 'séria' e cita armas dos EUA na Ucrânia

A Rússia chamou hoje de ''muito séria'' a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 100% ao país caso não haja um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Governo russo acrescentou que as declarações exigem análise.

O que aconteceu

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as declarações recentes de Trump são ''muito sérias''. Questionado hoje sobre o assunto, respondeu que parte das falas do republicano tem caráter pessoal ao presidente Putin.

Segundo Peskov, os anúncios de Trump exigem análise por parte do governo russo. "Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington. E, se e quando, o Presidente Putin considerar necessário, ele certamente comentará'', explicou.

O porta-voz disse ainda que o envio de armas americanas para a Ucrânia não estava sendo visto como uma postura pacificadora. "As decisões que estão sendo tomadas em Washington, nos países da OTAN e diretamente em Bruxelas são percebidas pelo lado ucraniano não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra.

Aliado de Putin avalia que o americano emitiu um ''ultimato teatral''. ''O mundo estremeceu, esperando as consequências. A Europa beligerante ficou decepcionada. A Rússia não se importou'', escreveu Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança e ex-presidente russo, no X.

Trump recebe Otan e faz 'grande anúncio'

Trump iniciou seu segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com a guerra. Nas últimas semanas, porém, expressou sua crescente frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o norte-americano no domingo.

Presidente dos EUA se reuniu ontem com secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na Casa Branca e disse que vai taxar Rússia em 100% se guerra não acabar. "Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", ameaçou. O objetivo é sufocar economicamente o país, já sujeito a duras sanções ocidentais.

* Com informações da Reuters