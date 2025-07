RJ tem 17,4 mil presos além da capacidade; menos de 10% conseguem estudar

Do UOL, no Rio

As prisões do Rio de Janeiro estão superlotadas. O Estado não oferece estrutura para que os presos estudem, e os presos que trabalham nas unidades não recebem retorno financeiro, conforme determina a LEP (Lei de Execuções Penais).

Os dados estão em ações civis públicas movidas pelo MP (Ministério Público) contra o governo fluminense. Os documentos foram obtidos com exclusividade pelo UOL.

O que aconteceu

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos moveu uma ação contra o governo no último dia 10. O texto pede que o governo estadual amplie o sistema prisional para atender a capacidade atual e futura.

Taxa de ocupação das cadeias do Rio de Janeiro é de 161%. Até o mês passado, as 47 unidades do sistema penitenciário do Rio de Janeiro abrigavam 45.962 pessoas, enquanto o Estado tem 28.507 vagas. A estrutura abriga 17.455 presos além da capacidade, segundo o MP.

Em média, nos últimos 3 anos, 34.542 pessoas foram presas anualmente no Estado, enquanto 28.535 deixaram o sistema penitenciário. A conta dá um excedente de 6.007 presos por ano nas cadeias do Rio. A projeção do MP é que o Estado tenha 35.476 presos excedentes até junho de 2028, caso a média se mantenha nos próximos anos, sem abertura de novas vagas.

A análise dos dados extraídos do monitoramento do efetivo carcerário evidencia o progressivo crescimento da população prisional, o agravamento das taxas de ocupação e a estagnação da capacidade instalada no sistema penitenciário fluminense Trecho da ação civil pública do MP

Nos últimos quatro anos, o Estado disponibilizou de seu orçamento apenas R$ 364,4 mil para que a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) promovesse construções ou reformas. De acordo com o documento do MP, foram disponibilizados R$ 205 mil em 2021, R$ 10 mil em 2022, R$ 5 mil em 2023 e R$ 144,4 mil em 2024.

MP pede ao juízo de Execuções Penais que condene o Estado em obrigações a fazer. A Promotoria quer que haja "elaboração e execução de plano de ampliação da capacidade instalada do sistema prisional fluminense, observado estudo de dimensionamento quantitativo e qualitativo de estabelecimentos e vagas prisionais, com vistas à conformação do número de vagas ao efetivo carcerário presente e projetado, sob responsabilidade cautelar ou definitiva do Estado do Rio de Janeiro".

Em nota ao UOL, a Seap afirma que o governo estadual faz estudos para construir um novo complexo penitenciário. Não há local definido. "A proposta prevê unidades que aliem custódia a educação, trabalho e ressocialização, conforme determina a Lei de Execução Penal", diz o texto. "Estudos de viabilidade estão em curso, com diálogo aberto com prefeituras e a previsão de audiências públicas para garantir participação da sociedade."

Sem escola e sem dinheiro

Menos da metade das unidades prisionais têm escolas em funcionamento. A informação é de uma outra ação civil pública, da 3ª Promotoria de Proteção à Educação da Capital. "A Seap esclareceu que as unidades penitenciárias sem escola não possuem qualquer tipo de assistência educacional, salvo o projeto de remição por leitura, que ainda é bastante precário", apontou trecho do documento.

Menos de 10% dos custodiados conseguem estudar. A informação foi passada pela Secretaria Estadual da Educação, em reunião com a Promotoria.

No segundo semestre de 2013, apenas 16 mil presos do Rio estudavam, segundo relatório da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais). Naquele ano, do total do efetivo carcerário fluminense, 21,8 mil presos não possuíam ensino fundamental completo e 28,9 mil não tinham ensino médio completo.

Isso sem se considerar que 2.943 apenados não informaram seu grau de instrução, não frequentando, provavelmente, qualquer curso formal. Tais dados refletem a necessidade de se pensar um modelo educacional que amplie o acesso e as oportunidades dos apenados no campo educacional Trecho de ação civil pública da 3ª Promotoria de Proteção à Educação da Capital

A mesma ação aponta que, mesmo quem quer trabalhar de graça para o Estado, nas prisões, não consegue. Segundo o defensor público Eduardo Newton, nem todo preso pode trabalhar voluntariamente. "Tudo isso somente indica uma certeza: não há preocupação com o preso ou com sua ressocialização, há unicamente uma vontade despudorada de punir com a imposição do tratamento mais indigno possível", afirma.

De acordo com a Lei de Execuções Penais, todo preso tem o dever e o direito ao trabalho. Resolução da Seap de abril de 2019 reduziu para 1.990 o número de vagas de trabalho voluntário para remissão de pena em prisões do Estado. Em tese, esse trabalho gera o "pecúlio cadeia", que é um valor acumulado pelo preso para que ele não saia sem nenhum dinheiro. Sob o argumento de crise, no Rio, o presidiário trabalha de graça para o Estado.

Ao UOL, a Seap afirmou que 4.506 detentos trabalham no sistema prisional, ou cerca de 15,5% da população carcerária. "Desse total, 2.516 estão empregados pela Fundação Santa Cabrini, com atuação intra e extramuros, e 1.990 exercem funções internas nas unidades, como limpeza, manutenção e apoio administrativo. As atividades incluem também costura, barbearia, pizzaria, construção civil, refrigeração, entre outras. Hoje, 48 empresas públicas e privadas são parceiras da Fundação Santa Cabrini. Além disso, cerca de 6 mil internos já participaram de cursos técnicos e profissionalizantes. A política de empregabilidade é uma das frentes da SEAP para promover a ressocialização e reduzir a reincidência."