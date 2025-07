Restituição de quem caiu na malha fina terá de esperar até 2026

A Receita Federal criou regras que valem para todos os contribuintes. Mas nem sempre os problemas das pessoas se encaixam nas determinações do Fisco. Um casal de idosos, ele com 73 anos, ela com 83, fez a declaração e optou pela pré-preenchida. Muitas das informações e valores coincidiam. Mas a declaração do marido ficou retida. A justificativa da Receita: não constam nos sistemas as informações de plano de saúde e das despesas médicas.

Mas, em ambos os casos, os valores haviam sido confirmados na declaração pré-preenchida.

O valor gasto com o plano de saúde foi alto em 2025, passa de R$ 150 mil. O montante foi dividido entre os cônjuges e constou nas declarações do casal. Esse relato foi feito na mensagem enviada ao UOL por um assinante. Foi ele quem fez a declaração do marido e da esposa.

Ao ver que a declaração do marido havia caído na malha fina, ele entrou em contato com a Ouvidoria da Receita Federal. E recebeu como resposta que era preciso aguardar alguma possível atualização ou esperar até 2026 para iniciar um processo, e só depois disso o idoso poderia saber em que data receberá a restituição.

Outro lado

O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Receita Federal para entender por que só o idoso terá de esperar até janeiro do ano que vem para começar o processo.

A resposta da Receita Federal:

A utilização da declaração pré-preenchida não é garantia de não cair na malha fina. Além disso, nem sempre cair na malha fina significa erro na declaração, por vezes é necessário que o contribuinte comprove documentalmente o que foi declarado.

As declarações do exercício 2025 que caíram na malha fina têm como previsão de início dos trabalhos o primeiro dia útil do ano de 2026.

O contribuinte poderá apresentar antecipadamente os documentos que comprovem o que foi declarado, a partir de 2/1/2026, via Processo Digital.

Contribuintes com prioridade legal devem incluir uma petição solicitando o atendimento prioritário a que têm direito. Esses processos são analisados respeitando a prioridade.

"Nada a fazer"

Para Arthur Alves Caetano, tributarista do Rolim, Goulart, Cardoso Advogados, a declaração pré-preenchida é uma ferramenta criada para agilizar o preenchimento da declaração pelo contribuinte.

"De fato, sua utilização não garante que a declaração não cairá na malha fiscal, não desonera a responsabilidade do contribuinte pela correção dos dados informados e não impede que o sistema da Receita possa fazer cruzamento de dados complementares após a transmissão da declaração", explica.

Caso a declaração tenha sido retida na malha fina, diz Caetano, o contribuinte poderá aguardar a intimação da Receita para prestar esclarecimentos, recolher eventuais diferenças de IR já apuradas ou se antecipar e apresentar os esclarecimentos/documentos pelo e-CAC ou atendimento presencial.

Os contribuintes com prioridade legal terão seus pedidos analisados com preferência, mas, de toda forma, a antecipação da apresentação dos esclarecimentos/documentos só pode ser feita partir do primeiro dia útil do ano-calendário seguinte.

"Essa é uma condição imposta unilateralmente pela Receita e, infelizmente, não há nada que possa ser feito para contorná-la em âmbito administrativo. Em tese, é possível tentar um agendamento presencial na Receita com o objetivo de sensibilizar o analista ou auditor acerca da situação do contribuinte em situação vulnerável", relata. "Mas a chance de o pedido ser indeferido com base na mesma resposta obtida no e-CAC é grande, pois eles não têm autonomia para deixar de aplicar essa diretiva interna da Receita."

A única alternativa, aponta Caetano, é mover uma ação judicial requerendo que Judiciário fixe, em caráter liminar, um prazo razoável, como por exemplo 30 ou 60 dias, para que a Receita analise os esclarecimentos e documentos da declaração que caiu em malha. O pedido de urgência deve se basear na vulnerabilidade do contribuinte idoso, na necessidade de utilização da restituição para custeio de despesas com saúde e alimentação e na existência de prova documental que demonstre a correção da declaração.

"Mas, ainda assim, não deixa de ser um caminho moroso que, em tese, pode ter o pedido liminar indeferido pelo Judiciário", acrescenta o tributarista.