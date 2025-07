Reino Unido concede indenização pela primeira vez para vítima de exorcismo homofóbico

Um homem homossexual recebeu uma indenização de uma paróquia na Inglaterra após ter sido submetido a um suposto exorcismo com o objetivo de "purificá-lo" de sua orientação sexual. Matthew Drapper, de 37 anos, era voluntário em uma congregação anglicano-batista em Sheffield, no norte da Inglaterra, quando foi convidado para um "fim de semana com Deus", em 2014. No Brasil, a influenciadora bolsonarista Karol Eller tirou a própria vida após se submeter a um procedimento do gênero em 2023.

Durante o evento, líderes da igreja afirmaram que a "impureza sexual" de Drapper havia permitido a entrada de demônios em seu corpo. Em seguida, ele foi submetido a uma sessão de oração conduzida por um casal, com o objetivo de expulsar esses supostos demônios - uma tentativa de "cura gay" apresentada como ritual religioso. Drapper relatou que, após a experiência, ficou profundamente deprimido e chegou a considerar o suicídio.

Investigação e reparação inédita

Em 2019, ele apresentou uma queixa formal à igreja e pediu um pedido de desculpas. No entanto, sua denúncia foi ignorada por falta de provas. Drapper então recorreu a uma organização beneficente, que conduziu uma investigação. No ano passado, a entidade concluiu que as orações tinham, de fato, a intenção de modificar sua identidade sexual.

Com esse respaldo, ele decidiu abrir um processo contra a igreja, mas o caso já havia prescrito na Justiça. Ainda assim, foi fechado um acordo que garantiu a Drapper uma indenização de cinco dígitos. Essa é a primeira vez que uma pessoa no Reino Unido recebe compensação por ter sido submetida a uma prática de "cura gay" - método que o governo britânico se comprometeu a proibir.

Leia tambémPetição para proibir "cura gay" na Europa reúne mais de um milhão de assinaturas

O caso de Karol Eller no Brasil

Casos semelhantes têm gerado comoção em outras partes do mundo. No Brasil, a influenciadora Karol Eller, que já havia se alinhado a grupos de extrema direita e relatado ter passado por um processo de "cura gay", tirou a própria vida em 2023. Amigos e ativistas apontaram que a tentativa de suprimir sua orientação sexual, aliada à pressão psicológica e religiosa, pode ter contribuído para o agravamento de sua saúde mental.

A inclusão de histórias como a de Drapper e Eller no debate público evidencia os danos profundos causados por práticas de conversão sexual. Drapper e outros sobreviventes dessas experiências planejam lançar um site para incentivar pessoas com trajetórias semelhantes a compartilharem suas histórias e buscarem apoio.

A "cura gay" é considerada como tortura, segundo um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2020.